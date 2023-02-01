成大新任校長沈孟儒就任 誓言建立全球最有價值學術品牌

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教育部次長劉孟奇致詞時表示，卸任校長蘇慧貞任內開創踏溯台南課程、成立跨領域的第十學院、配合國家政策成立敏求智慧運算學院與智慧半導體及永續製造學院，也在台南沙崙地區啟動重要建設，並於疫情期間貢獻良多，卸任後教育部一定可以更加借重她。劉孟奇也指出，務實是成大的校風，創新是成大的未來，新任校長沈孟儒在教育研究、國際跟產學躍升都很有完整的理念，期待沈校長能貫徹理念，以人為本，守護全體師生職員的身心健康，帶領成大更進一步。
蘇慧貞致詞時感謝所有教職員工生8年來的攜手同行，使成功大學在創新教研實踐、永續共榮的教研模式與「促進包容性的永續工業化及推動創新」的世界評比中名列前茅。「證明成大是一所在內外情勢艱難裡，仍堅守高等教育的理念與視野，也證明了願景在、心智堅、天光總不遠的學校。
蘇慧貞指出，現在的成大被海內外產官學研人士器重，除了來自各界對成大的信任與合作，也是90多年來、超過20萬名校友在世界各地用生命與生活實踐的成果。蘇慧貞並引用柏拉圖與邱吉爾的名言表示「世界的成大」必須培育不僅是企業最愛，更能回應全球議題所需的世界公民。蘇慧貞準備了新的扣環交接校長室鑰匙，並祝福沈孟儒帶領成大開啟全新的篇章。沈孟儒也致送蘇慧貞以「慧貞校長 榮耀成功」為題的紀念獎牌及紀念禮品，感謝蘇慧貞8年來引領成大成為城市感動、國家驕傲的大學。