林奕華即將到任副市長！蔣萬安宣布：2月3日正式上任
國民黨立委林奕華，在台北市長蔣萬安就任時，就定調為其中一名副市長。不過國民黨中央疑似為了規避立委補選，因此讓林奕華延遲至二月再辭去立委一職。日前傳出林奕華辭立委、上任副市長的時間可能再向後推延，不過蔣萬安今（1）日受訪時則宣布，林奕華將會在2月3日正式上任台北市副市長。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安今日下午前往台北世貿參觀國際書展活動，並於參觀書展的過程中買了不少書籍。蔣萬安表示，台北國際書展已經是每年度台灣文化的盛會，且都在台北舉辦，除了推廣閱讀、國際交流外，自己也以實際行動來支持出版者、出版商，因此也特別走訪了幾個攤位並購買了書籍。蔣萬安說，自己的書籍多半選擇國際趨勢、城市治理，還有觀光文化，也挑了幾本親子的書以及繪本，帶回去給孩子們看一看。
至於針對林奕華何時就任副市長一職，原本定調2月1日就任，不過因為不明原因向後推遲，甚至外傳可能會延遲到2月5日。對此蔣萬安則予以否認，並表示林奕華於立法院的工作已經告一段落，將會在2月3日正式就任台北市副市長。
而被問到近日針對台北市路邊垃圾桶恢復增設議題，引發各界討論，蔣萬安則表示，北市研考會在2020年曾經做過一份調查，有超過七成的民眾希望路邊垃圾桶可以增設，而接下來會進行專業的評估，並深入了解民眾的需求，針對有需要的地方增設垃圾桶。蔣萬安也強調，會宣導民眾發揮公德心，不要把家庭垃圾拿到公用垃圾桶來丟，也會加強清潔隊巡檢，來維持整個環境的整潔。