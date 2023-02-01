去年勞動基金虧損創新高 基金局：1月收益可望1500億
勞動部勞動基金運用局今（1）日公布最新勞動基金運用情況，去年共虧損3529億元，收益率負6.71%，雙雙創下勞動基金成立後最慘紀錄，基金局副局長劉麗茹說，「這應叫獲利回吐」，今年市場呈「小蹦小跳」的狀態，隨著1月國內外金融市場表現頗佳，可望回正到1500億元以上。
記者李琦瑋／台北報導
劉麗茹指出，去年一整年受到投資市場影響，全球股票、債券及另類投資市場皆罕見同步大幅下跌，也影響到勞動基金，在單一年度呈現負3529億元，但基金是長期投資，單一年度的負報酬率，應該叫做「獲利回吐」，累積上絕對有收益，只是市場總有不好的時候，她認為，外界稱作「虧損」有失公允。
她進一步說明，勞動基金是以長期投資為原則，並以多元方式分散布局國內、外股票、債券及另類資產，雖然單一年度受影響，但只是帳面虧損的概念，而不是實際損失，隨市場回穩後，收益會上升。
她認為，市場的起伏漲跌是必然，去年的跌幅很大，連帶只要有投資金融商品都受影響，但長期看來、勞動基金近10年的平均報酬率是4.05%，加入去年負報酬率，還有4%以上，代表是長期績效穩健，請勞工朋友們安心。
另外，她表示，去年12月單月收益數為負1100多億元，但今年市場情勢應是「小蹦小跳」，1月的收益預估可達1500億元以上，今年仍會以謹慎的態度來看待整體環境和金融市場的變化，勞工尚毋需隨短期金融市場波動及修正整理而擔憂。