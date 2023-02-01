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巷仔內／養豬願望放一邊！陳吉仲留任　要面對3大難題

▲農委會主委陳吉仲在內閣改組前，曾說退休後要回屏東養豬，時任行政院長蘇貞昌更要當副手，如今蘇已下台，陳獲留任，想養豬的願望只能再等等。（圖／記者葉政勳攝）
▲農委會主委陳吉仲在內閣改組前，曾說退休後要回屏東養豬，時任行政院長蘇貞昌更要當副手，如今蘇已下台，陳獲留任，想養豬的願望只能再等等。（圖／記者葉政勳攝）

記者許若茵／特稿

「我不只要養豬，我還想種地瓜葉！」農委會主委陳吉仲在內閣改組前，曾說退休後要回屏東養豬，時任行政院長蘇貞昌更要當副手，如今蘇已下台，陳獲留任，想養豬的願望只能再等等，面對全球通膨、禽流感疫情肆虐，該如何穩定農民收益、確保糧食生產安全，並提供消費者量足價穩的農漁產品，還要守好非洲豬瘟，才是最要緊的事。

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陳吉仲出身屏東縣農家，兒時父母為豬農，一路供養陳至德州就讀農工大學農業經濟所博士，但受到口蹄疫衝擊，家中背負龐大債務，養豬場也被迫關閉，父親更要賣農地還債，不過這些經歷，仍讓陳對於農業培養出深厚的情感。

承襲家庭生活帶來對農業的情懷，陳吉仲個性勤懇，常到各縣市，並親上第一線與農漁民溝通，就連確診期間，台灣石斑魚遭中國暫停輸銷，他也親自透過視訊對外說明產銷調節方案，在任內力推食農教育、通過《農會法》修法、守住非洲豬瘟、讓傳統豬瘟、口蹄疫、羊痘拔針，並數度將中國禁運的商品轉內外銷與開拓新興市場。

然而儘管擁有豐富學經歷，陳吉仲個性耿直率真，「心直口快」也造成不少爭議，例如在去年公投前，曾將萊克多巴胺與保健食品相比惹議，不僅藍白兩黨砲轟、輿論炸鍋，就連民進黨自家人也難挺，還有「少吃鮭魚改吃石斑」、又或是曾嗆「他是中華人民共和國的消基會」，都引發外界議論。

此外，陳吉仲任內曾爆發「缺蛋危機」、蛋價高漲、班班吃石斑跳票等問題，以及常祭出現金救助與福利補助政策，也遭外界詬病大撒幣，難以拯救農業孱弱的體質。

陳吉仲曾喊出今年將爭取30億至40億改建禽舍，現今全球禽流感疫情升溫，陳勢必得確保雞蛋供應無虞，而面對俄烏戰爭與通膨影響，大宗物資如黃豆、玉米、小麥等飼料價格攀升，也該穩定農民收益，力保糧食生產安全，此外，能否提供量足價穩的農漁畜產品給消費者，並勢必得持續守好非洲豬瘟，都將是陳吉仲留任後難以閃躲的挑戰。

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