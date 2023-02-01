昔日少棒國手今任南臺科大校長 吳誠文寫下傳奇一頁

我是廣告 請繼續往下閱讀
新任校長吳誠文致詞中表示，感謝董事會及遴選委員會給予機會與全校教職員工生共同努力展望未來，並同時感謝所有的長官、師長與清大、工研院及成大的同事好友、產業界的前輩好友及各界貴賓的支持。未來將在南臺科大學理與實務並重，師生同作共學的優良傳統基礎上繼續向前邁進，帶領學校強化產學合作共榮與在地聯結，促進南臺師生與在地企業、大學及研究機構建立更緊密的合作，攜手並進，互補共榮。
吳誠文並說，未來將持續強化產業技術研發與國際聯結，加強與台灣的國際知名企業深化合作，在人工智慧與半導體應用、車用動力電子、綠能電子、高頻通訊系統與應用等需才殷切的領域，結合友校為產業建立技職學士、產業碩士與工程博士的人才培育快速通道，包含本國及國際學生；在強化產業實作教學與實務聯結方面，將持續推動互動和合作式探索的授課方式，開發跨領域學習與系統整合實作課程，改善實作環境與教學場域。在強化環境永續教育與社會聯結方面，將從環境保護（E）、社會責任（S）和法人治理（G）三個層面，在人才培育的平台上尋求永續發展，同時也要培育可以協助產業與社會永續發展的人才。
吳誠文進一步指出，南臺科大有幸近距離見證了台南市的發展與進步，期望南臺師生與校友能夠把握古都台南進一步蛻變的契機，積極參與產業轉型升級及城市發展的工作，共同為社會的永續繁榮做出貢獻。並期許南臺科大成為台南府城的驕傲，成為教育部推動技職教育的典範，更要成為台灣企業的堅實後盾。
吳誠文最為人津津樂道的是於少年時期曾為威廉波特少棒國家代表隊國手，國中畢業後考上台南一中，之後又力拼考上最高首府台大電機系。畢業後出國留學，取得加州大學聖塔巴巴拉校區電機與電腦工程博士。曾任清華大學及成功大學副校長，學經歷十分完整。