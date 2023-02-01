韓團Lisa砸75億韓幣買豪宅！揮別詐騙陰霾 打拚11年圓夢
韓國人氣女團BLACKPINK的25歲泰籍成員Lisa，從14歲開始到異鄉當練習生，這幾年靠著代言、巡迴演出賺到荷包滿滿，一直想買個房子，2020年卻被前經紀人以打聽房地產為由騙走10億元韓幣（約2,653萬元台幣），讓歌迷相當心疼，今（1）日傳出她砸下75億元韓幣（約1.99億元台幣）在首爾置產，到韓國打拚逾10年，終於順利圓夢。
記者江芷稜/綜合報導
根據韓媒報導，Lisa購買的新家是韓國首爾著名的富豪地段「城北洞」，該住宅是地下一層樓到地上兩層樓的獨棟住宅，建於2016年，占地約為689平方公尺、208坪，原先屋主是樂天集團總裁辛格浩的孫女，Lisa去年7月簽下購屋合約，今年1月30日付清尾款，成為新家的主人。
身為團體中最年輕成員的Lisa，從14歲就獨自到韓國當練習生，自從2016年組成女團BLACKPINK後，人氣相當火爆，唱片銷量、音源收入及巡迴演出等收入驚人，被估算身價高達1,500萬元美金（約4.49億元台幣），由於今年BLACKPINK準備談續約，預估未來身價將節節高升，因此Lisa想在韓國置產，準備落地生根長期發展 。