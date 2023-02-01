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韓團Lisa砸75億韓幣買豪宅！揮別詐騙陰霾　打拚11年圓夢

▲韓國女團BLACKPINK的成員Lisa，傳出砸75億元韓幣入手豪宅。（圖／翻攝自Lisa Instagram）
▲韓國女團BLACKPINK的成員Lisa，傳出砸75億元韓幣入手豪宅。（圖／翻攝自Lisa Instagram）

記者江芷稜/綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK的25歲泰籍成員Lisa，從14歲開始到異鄉當練習生，這幾年靠著代言、巡迴演出賺到荷包滿滿，一直想買個房子，2020年卻被前經紀人以打聽房地產為由騙走10億元韓幣（約2,653萬元台幣），讓歌迷相當心疼，今（1）日傳出她砸下75億元韓幣（約1.99億元台幣）在首爾置產，到韓國打拚逾10年，終於順利圓夢。

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▲BLACKPINK是南韓大勢女團。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK是南韓大勢女團。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
▲韓媒報導Lisa購入豪宅，1月剛付完尾款。（圖／翻攝自網路）
▲韓媒報導Lisa購入豪宅，1月剛付完尾款。（圖／翻攝自網路）
根據韓媒報導，Lisa購買的新家是韓國首爾著名的富豪地段「城北洞」，該住宅是地下一層樓到地上兩層樓的獨棟住宅，建於2016年，占地約為689平方公尺、208坪，原先屋主是樂天集團總裁辛格浩的孫女，Lisa去年7月簽下購屋合約，今年1月30日付清尾款，成為新家的主人。

▲BLACKPINK於2016年出道，是YG繼2NE1之後，最受關注的女子天團，Lisa精湛舞藝搭配宛如芭比般的高顏值，使她人氣急速攀升。（圖／翻攝自Instagram）
▲Lisa曾被經紀人詐騙10億元韓幣，但她不想提告追究，也追回部分欠款。（圖／翻攝自Instagram）
身為團體中最年輕成員的Lisa，從14歲就獨自到韓國當練習生，自從2016年組成女團BLACKPINK後，人氣相當火爆，唱片銷量、音源收入及巡迴演出等收入驚人，被估算身價高達1,500萬元美金（約4.49億元台幣），由於今年BLACKPINK準備談續約，預估未來身價將節節高升，因此Lisa想在韓國置產，準備落地生根長期發展 。

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