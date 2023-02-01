中台灣元宵燈會　觀旅局保證不虛此行

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觀旅局表示，2月4日開幕晚會卡司陣容堅強，除了邀請到國家級表團朱宗慶打擊樂團2精彩開場，還有創作才子韋禮安、魔幻男聲鼓鼓呂思緯、療癒精靈吳汶芳接力開唱。此外，特別安排歡樂小丑氣球達人秀、石虎家族&MOMO家族親子派對，還有燈會Happy兔提燈DIY教學，豐富的展演與親子活動，大、小朋友都滿意。
觀旅局指出，除了精彩展演，此次燈會特別邀請到台中在地知名文創市集lolemarket（小蝸牛市集）推出「 PARK兔 」主題企劃市集。燈會期間集結219個品牌，攤位屬性包含圖文創作、花藝植物、手作良物、小食飲品、毛孩用品及香氛居家，眾多獨立創作品牌推出以兔兔為元素創作的限定商品、造型甜點，民眾不僅能夠品嚐各種美食，也可欣賞手作職人獨一無二的創意。市集造景與中央公園地景特色融合，搭配燈會限定燈光效果，將為遊客創造有別以往的燈會市集體驗。
觀旅局補充，低碳永續是中央公園建設理念，也是此次燈會策展主軸之一，期許遊客透過搭乘大眾運輸或騎乘YouBike抵達展區，一同為環境永續盡一份心力。市府也規劃於週末（2月4日、2月5日、2月11日、2月12日） 啟動免費接駁專車，從下午4時至晚上8時可在捷運市府站、捷運松竹站搭專車直達燈會會場。