名家論壇》鈕則勳／仁燦內閣的驚險旅途

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雖然小英有其佈局與考量，然而這樣的精心安排，卻為已經整裝待發的仁燦內閣投下不穩定的變數，甚至可說仁燦內閣將開啟一段頗為驚險的旅途。
首先，內閣閣員約八成都為原本內閣成員，除了被質疑「新瓶裝舊酒」，敗選者入閣入府，了無新意，無法給民眾耳目一新之感來凸顯敗選檢討的勇氣與魄力外，這些成員不是英系、就是蘇系，怎會和陳建仁與鄭文燦有默契？又陳、鄭二人真的能叫得動他們？更何況九合一大選前常出包、給在野黨諸多攻擊機會農委會主委陳吉仲與衛福部長薛瑞元仍安於其位，他二人在治軍嚴謹的蘇內閣任內都常有被外界質疑或引發爭議的論述，現今換了「溫暖」的大仁哥，會否成為可能被在野黨不斷攻堅得分的「提款機」，更不得而知，這樣的內閣要真能做出政績，或許還得多些運氣。
其次，是如何處理與賴清德的關係，畢竟仁燦內閣攸關2024年民進黨政權能否延續，而要延續政權，勢必和賴清德的黨權要有相當程度的妥協，雖說小英任命陳建仁擔任閣揆或許就某程度弱化了「制衡賴清德」的想法，而進一步地設想卸任後的維權操作，但行政院如何與賴清德相互磨合或分進合擊，卻是一門難解的課題。畢竟賴清德已取得黨權作為參選2024的起手式，但是為求進一步拉高能量而讓黨權有凌駕於行政權之虞，不僅會導致「以黨領政」引發批評，也可能削弱小英總統的權力，再次引發蔡賴關係緊張 ; 但內閣權力強化，甚至作出滿滿政績，黨權被邊緣化，雖然可能以政績為賴清德與民進黨助攻2024，但也可能使民進黨內的局面變得複雜，「仁燦配」呼聲拉高，更可能吹皺民進黨接班的一池春水。是以蔡英文、賴清德、陳建仁的三角關係，究竟如何才是對勝選、施政與小英避免跛鴨的最佳狀態，確實考驗彼此的智慧。
再者，是鄭文燦的角色定位，作為副閣揆的他有可能是閣揆繼任者、小英對內閣的「監軍」外，也可能是小英對其的「留校察看」之舉，畢竟鄭經歷了桃園輔選敗陣及論文風暴的衝擊，就算其有政治能量與前景，小英總得略施薄懲一下，況且直接接閣揆恐怕引發茶壺內風暴與在野黨猛攻，還不如由較溫和且派系較無意見、社會接納度較高的陳建先線站上一線，某程度也有保護鄭文燦的用意及效果。然問題是，以政治能量及未來性頗強的鄭文燦擔任副手，反而凸顯閣揆陳建仁的相對弱勢及過渡性，新閣到底誰說了算？或許仍有懸念。
最後的變數就是陳建仁自己，因為他的任命一公佈，藍軍就一直攻擊其為高端疫苗護航的過往，甫上任又因中研院借調炒出爭議，都給藍軍有直攻陳建仁的口實與機會，加上上任後兩場行程雖開放媒體提問，但面對內閣人事及中研院借調問題，不是推給發言人，就是實問虛答，已然失分 ; 若他一直無法展現辯給口才與敏捷思路，在最短時間內建立威望與信任，面對在野黨持續的攻擊，很難不被打出個破口。若真如此，喪失權威的陳院長在政治能量相對更強的副閣揆鄭文燦面前失了面子事小，無法做出為民進黨穩住2024選情局面的政績，那事情才真的大條了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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