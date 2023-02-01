告五人爆雙喜！她過年一直被問 團員大方認：我是主婚人
告五人今（1）日擔任Hit Fm聯播網的「hito最大ㄎㄚ」，開工大吉雙喜臨門，4月8日將將在台北小巨蛋舉辦「告五人第一次新世界巡迴演唱會 宇宙的有趣（ACCUSEFIVE 1st LIVE TOUR AROUND THE NEW WORLD）」，2月11日中午12點拓元售票正式開賣。
記者吳雨婕/台北報導
告五人吉他手、主唱雲安表示，其實2020年底他們發片記者會特別選在台北小巨蛋對面的披薩店舉辦，那時在記者會許下2023年要唱進台北小巨蛋的心願，沒想到美夢成真了，主唱犬青表示，「先讓她好好欣賞演唱會的主視覺，她今天也是第一次看到，好不真實，很像在做夢。」鼓手哲謙則哽咽地說：「怎麼拿起演唱會宣傳看板就已經想哭了，好不容易但又好幸運！」擁有易哭體質的三人，很怕一登上小巨蛋舞台就感動到哭。
犬青和雲安戀情穩定，被問過年期間長輩是否催婚？雲安透露：「有約一起吃飯，還包給雙方父母5位數紅包，長輩們反而是更著急要搶我們的演唱會門票、一直問『能不能開放選位？』」接著順勢把問題推給一旁的鼓手哲謙，讓哲謙尷尬笑說自己單身，而被問到會不會之後是犬青和雲安的伴郎？他則大方回答：「我是主婚人。」