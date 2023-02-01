劉雨柔凌晨突喊「可笑被逼做決定」 強調謊言摧毀一切
藝人劉雨柔去年9月發文宣布與職業格鬥選手老公黃育仁Jeff，結束將近6年的婚姻，2人事後雖未撕破臉，在節目上也能大方談論前夫，不過從社群上悲傷的文字上可以看出，劉雨柔似乎還沒完全走出離婚低潮。劉雨柔今（1）日凌晨就在臉書上抒發心情：「今天是2023年的2月，可笑的被逼著做了一個決定。」
記者侯家瑜/綜合報導
劉雨柔表示去年2月做了一個人生重大的決定，讓不可能，變成了可能，而今年的2月，同樣可笑的被逼著，做了一個在這一生中，也會是很重要的決定。雖然未說細節，但字裡行間可以感受到劉雨柔的無奈和傷痛，「再一次讓不可能，變成了可能，謊言在我的世界裡，足以摧毀一切，沒有辦法坦承的關係，不在意的，絕對是不坦承的那一個。」
劉雨柔接著強調說謊很容易，但圓謊很辛苦，「我拒絕強詞奪理請面對真實的自己，只要是人與人的相處，都算一段關係，當你保護的人不是我，就不要說你在意，再多的眼淚也喚不回，那些說過的謊話。」疑似在人際關係上，遇到困難，而留言區也聚集許多粉絲，替劉雨柔打氣，希望她可以誠實做自己、多愛自己一點，不要太在意他人眼光。對此，記者詢問經紀人，至截稿前尚未獲得回應。