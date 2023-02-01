曾愷玹認冷落大15歲老公　保鮮9年婚：成為時間管理大師

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如今Janice已經8歲，身為母親，曾愷玹希望孩子可以逐漸探索出自己的興趣，而不是強迫她學習或改變，這是她從母親身上學到的事。回憶起自己剛踏入演藝圈，曾愷玹笑說媽媽第一次在電視上看到她時非常驚訝，完全沒有預料到從小內向、寡言的女兒會選擇這份職業。但她依然支持曾愷玹的決定，沒有說過任何一句反對的話。媽媽的開放和尊重，不僅讓曾愷玹能自由追逐不同階段的目標，也影響了她對女兒的教育，更溫柔表示，只要孩子想嘗試都會花時間陪伴她一起探索。
在演藝事業的巔峰時期，放下工作陪伴女兒，曾愷玹從不後悔，「因為女兒成長的那5年是回不去的。」凡事都要有取捨的順序，8年前的曾愷玹選擇成為全職媽媽。幾年後的她又能繼續挑戰演員生活、新事業、重拾生疏的鋼琴，經過一段時間的沉澱，反而還認為戲路拓寬了不少。她笑說：「我很貪心，想要嘗試的事有很多，但沒完成的延後也無所謂。」不為孩子和自己設限，未來的曾愷玹也會堅定又認真地品味充實的人生。
2021年12月，曾愷玹在因緣際會下，在承載兒時回憶的大安區經營起藝術選品店「10680」，將自己喜愛的藝術帶入台灣的日常。從女演員、全職媽媽到小型企業的經營者，曾愷玹認為最有挑戰的叫做「每一件事」。對電腦一竅不通的她，從做表格、管理到行銷，從零開始學習，事前準備就花了半年時間。即使全職在家育兒，她也會研究食譜、種花、看書、做演員的日常功課，等待驗證成果的一天。她笑說：「基本上就是要成為時間管理大師。」