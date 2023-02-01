身價上億男星路邊約妹！她大膽答應 竟是「泰高官之女」
身價上億的珠寶商歌手周靄宏推出新歌《泰國洗》，他模仿起知名配對網紅「黑男」，直接在路上搭訕「約妹」回飯店房間拍MV，他苦笑表示：「路邊隨機找正妹回飯店房間拍MV真的很困難，應該大多數的人都覺得我是變態叔叔吧！」花了10幾個小時、搭訕了至少上百名女生，最後才找到「最佳女主角」。
記者吳雨婕/綜合報導
周靄宏透露，他一早就到百貨公司物色正妹，因為語言不通，只能用簡單英文，但許多人依然聽不懂，錯失不少條件不錯的女孩，後來他想到一招，用google將中文翻譯成泰文，表明「不是色情片」並且會獲得一小時4000元泰銖的薪酬，後來成功率就有顯著提升，雖然有成功約到4、5組，但不是被朋友勸退就是放鳥，他們就又得重新找。
所幸，後來找到一名叫「Yanisara」的女孩，職業就是平面模特兒，表明願意擔任MV女主角，周靄宏透露這名女孩的男友是日本籍的饒舌音樂混音師，因此對饒舌歌手特別有親切感，但在拍攝之前女方有要求要對拍攝腳本，也確認過臉書、IG，確定周靄宏不是來路不明的人，並在拍攝前後都與男友視訊報平安，他還忍不住爆料，據說Yanisara爸爸是泰國的高官，男友的老闆有黑道背景，因為MV中有床戲，還好只是小兒科等級的親密互動，笑說：「害我緊張了一下，皮要繃緊一點，真的不敢造次，我們有跟她講好，絕對沒有腥羶色。」最後也順利拍攝完成。