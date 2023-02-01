乙武洋匡桃花擋不住！再交小20歲新歡 去年才掰混血嫩妹
46歲日本知名作家乙武洋匡，曾因出版自傳《五體不滿足》，以樂觀、勵志的形象深植人心。不過，自從2016年爆發婚外情，偷吃多達50位女性等等的負面新聞後，也讓大家更加好奇他的感情生活。近日，乙武洋匡又被媒體拍到，與另一位疑似才20多歲的新歡約會，並過著同居的生活，再次引發外界關注。
娛樂中心/綜合報導
據日本媒體《女性自身》今（1）日報導，乙武洋匡今年1月底，被拍到與另一位年輕女子一同在東京某間超市內約會逛街，採買生活用品，目測該名女子大約才20多歲，推測乙武洋匡又交一位新的嫩妹女友。
報導指出，自從乙武洋匡2016年離婚後，2018年就又傳出與另一名從事歌舞伎行業的混血嫩妹交往同居，而且女方還會打理乙武洋匡的生活起居，雙方也見過彼此的家長。不過，就有知情人士透露，疑似年齡相差20多歲的關係，已經在2022年春天分手，但他爆料，即便如此，個性風趣的乙武洋匡還是很有女人緣。
對此，乙武洋匡隸屬的經紀公司則回應，「我們不回答他的私事！」據了解，乙武洋匡在2016年爆發婚外情後，就接連被媒體爆料，不僅同時劈腿5位女性，還在婚姻期間與50位女性發生關係，即便形象崩落，但他似乎不受影響，依舊持續豐富他的感情生活，也經常成為外界茶餘飯後的話題。（編輯：詹鎰睿）