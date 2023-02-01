表特版女神曖昧人夫！挑逗訊息曝光　挨轟狐狸精道歉了

《黑的教育》朱軒洋霸凌戲太逼真　一度抗拒：超討厭自己

▲朱軒洋在《黑的教育》飾演強勢又愛情勒朋友的張博偉，好演技獲金馬獎最佳男配角肯定。（圖／禾豐九路提供）
▲朱軒洋在《黑的教育》飾演強勢又愛情勒朋友的張博偉，好演技獲金馬獎最佳男配角肯定。（圖／禾豐九路提供）

記者江芷稜/綜合報導

由柯震東初執導演筒的青春犯罪劇情片《黑的教育》，由三位鮮肉蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯詮釋交換祕密的高中畢業生，展開瘋狂又考驗人性的殘酷之夜，朱軒洋在片中飾演團體裡最強勢的張博偉，霸凌、情勒好友樣樣來，可惡程度令人髮指，也讓他一舉奪下金馬獎最佳男配角，但拍攝過程他坦言自己的角色超討人厭，其中有場以珍珠奶茶誘騙女學生硬上戲碼，讓他一度抗拒說：「要這樣做嗎？這樣不好吧！」 

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▲蔡凡熙（左起）、朱軒洋、宋柏緯在《黑的教育》是好兄弟，拍攝時玩得開心。（圖／禾豐九路提供）
▲蔡凡熙（左起）、朱軒洋、宋柏緯在《黑的教育》是好兄弟，拍攝時玩得開心。（圖／禾豐九路提供）
23歲的朱軒洋出道短短5年，就以電影《下半場》、影集《天橋上的魔術師》、《逆局》展現多變演技，去年更以《黑的教育》一舉獲得金馬獎肯定。他在《黑的教育》裡飾演的張博偉自認是團體領導者，面對誰都不想落在下風，發現苗頭不對就會保護自己、犧牲別人，是完全的利己主義者。朱軒洋笑說：「我覺得每人身邊都有一個張博偉，電影除了反思做人這件事，也告訴大家朋友要慎選！」

電影中本該歡慶的畢業之夜，在張博偉分享了自己最暗黑的祕密後開始失控，談起這場拐騙無知少女到儲藏間下手的性侵戲，朱軒洋坦言事先花了很多時間調適心情，因情節太過邪惡，讓他內心天人交戰，「我剛看到的時候一度很抗拒，我不想這樣做，覺得這樣不好吧！內心出現很多反彈聲音。」拍攝前他和對手女演員進行多次彩排、做足安全措施，在導演明確指示下，才順利拍完。

▲朱軒洋在電影《黑的教育》以珍珠奶茶誘惑單純少女。（圖／禾豐九路提供）
▲朱軒洋在電影《黑的教育》以珍珠奶茶誘惑單純少女。（圖／禾豐九路提供） 
▲朱軒洋在電影《黑的教育》挑戰道德底線，硬上單純少女的戲碼讓他很抗拒。（圖／禾豐九路提供）　
▲朱軒洋在電影《黑的教育》挑戰道德底線，硬上單純少女的戲碼讓他很抗拒。（圖／禾豐九路提供）　
除了挑戰道德尺度的演出，朱軒洋片中也常以友情之名對蔡凡熙和宋柏緯施壓，導演柯震東形容他是活在當下的演員，可以直接感受到他的憤怒難過、疑惑和害怕，尤其情緒勒索演得特別好，「他情勒別人有種魅力，有點暴力又帶點假難過，看完真的會覺得張博偉怎麼這麼糟糕！說實在要把一個人演得糟糕也是要有功力的。」
 
朱軒洋分別和蔡凡熙、宋柏緯都合作過，再次相遇相處融洽，從音樂、電影聊到手遊，共通話題多，一下就建立好感情，拍攝天台上三人慶祝畢業，一起對著酒瓶尿尿、大講垃圾話的互動，柯震東希望有好玩氛圍，放手讓他們自由發揮，蔡凡熙爆料三人先偷喝酒再上工，微醺演出更有Fu，朱軒洋還加碼摔酒瓶，也意外玩出驚喜火花。《黑的教育》將於3月10日全台上映。 

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