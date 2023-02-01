《黑的教育》朱軒洋霸凌戲太逼真　一度抗拒：超討厭自己

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電影中本該歡慶的畢業之夜，在張博偉分享了自己最暗黑的祕密後開始失控，談起這場拐騙無知少女到儲藏間下手的性侵戲，朱軒洋坦言事先花了很多時間調適心情，因情節太過邪惡，讓他內心天人交戰，「我剛看到的時候一度很抗拒，我不想這樣做，覺得這樣不好吧！內心出現很多反彈聲音。」拍攝前他和對手女演員進行多次彩排、做足安全措施，在導演明確指示下，才順利拍完。
除了挑戰道德尺度的演出，朱軒洋片中也常以友情之名對蔡凡熙和宋柏緯施壓，導演柯震東形容他是活在當下的演員，可以直接感受到他的憤怒難過、疑惑和害怕，尤其情緒勒索演得特別好，「他情勒別人有種魅力，有點暴力又帶點假難過，看完真的會覺得張博偉怎麼這麼糟糕！說實在要把一個人演得糟糕也是要有功力的。」
朱軒洋分別和蔡凡熙、宋柏緯都合作過，再次相遇相處融洽，從音樂、電影聊到手遊，共通話題多，一下就建立好感情，拍攝天台上三人慶祝畢業，一起對著酒瓶尿尿、大講垃圾話的互動，柯震東希望有好玩氛圍，放手讓他們自由發揮，蔡凡熙爆料三人先偷喝酒再上工，微醺演出更有Fu，朱軒洋還加碼摔酒瓶，也意外玩出驚喜火花。《黑的教育》將於3月10日全台上映。
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