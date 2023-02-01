賴清德領銜！民進黨黨務主管到位 世代共榮拚2024
副總統賴清德接任民進黨主席後，除了推動黨部組織變陣外，也持續尋覓人才，壯大黨部陣容。今（1）日民進黨召開中執會，是賴清德黨主席任內首次，一級主管也近乎全數到位，包含秘書長許立明、副秘書長黃建嘉、楊懿珊、許嘉恬、新聞輿情部主任張志豪、新媒體中心主任詹賀舜、國際事務部主任謝佩芬、性別平等事務部主任李晏榕等人，組成最強戰隊，要帶領民進黨迎戰2024。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨今日舉行中執會，賴清德於會前發表談話指出，民進黨在1126敗選後接受社會各界的批評指教，踏出了重整旗鼓的第一步，也開啟了新的局面，期許黨內共同協助陳建仁推動政務、全力輔選南投立委補選候選人蔡培慧，也要全力支持黨務革新，增進台灣民主、和平與繁榮。
另外，民進黨今日中執會也通過修正「中央黨部組織規程」，合併「媒體創意中心」、「網路社群中心」兩部門，設立「新媒體中心」、原「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，並增設「新住民事務部」。賴清德表示，這次中央黨部組織改造的調整，秉持進步共好、開放溝通、連結社會等3項精神。
除了今日新設立的新住民事務部仍未確定外，民進黨黨務一級主管進乎全數到位。包含秘書長許立明、副秘書長黃建嘉、楊懿珊、許嘉恬、主席室主任周威佑、秘書長室主任蔡宗倫、政策委員會執行長羅致政、新聞輿情部主任張志豪、新媒體中心主任詹賀舜、台灣民主學院主任林秉忠、國際事務部主任謝佩芬、青年發展部主任阮俊達、社會運動部主任邱嘉進、客家事務部主任蔣絜安、原住民事務部主任伍麗華、中國事務部主任吳峻鋕、民調中心主任陳博洲、組織推廣部主任林正鴻、性別平等事務部主任李晏榕。
黨內人士指出，「賴主席」的團隊兼顧派系、世代平衡，更是有戰鬥力的團隊。面對2024總統與立委選舉，民進黨中央必須強化各部門的角色，針對各項議題提出不同於在野黨的進步論述，才能爭取人民再次給予機會。
相關人士也說，此次有許多曾任民代或參選過的黨內優秀人士出任一級主管，更拔擢了不少資深幕僚，為黨中央注入活水，對於2022敗選的民進黨來說，確是一劑強心針。