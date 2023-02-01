陳璽安「早餐吻」撒糖徐韜　口誤：要一起洗澡嗎？

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在吻戲的花絮中，陳璽安直呼自己「小劇場」很多，拍攝「早餐吻」前難免有點緊張，另外他也為了洗澡戲嚴格控管身材，露出結實的胸肌和腹肌，讓徐韜直誇「他胸肌和肩膀練得很好看」，俏皮說：「想抓看看！」
而洗澡戲幕後也是笑料滿滿，陳璽安竟語出驚人向徐韜說：「你要一起洗澡嗎？」喊卡後才知把「你也要洗澡嗎」台詞說成「要一起洗澡嗎」，他一時之間沒察覺口誤，徐韜馬上解釋：「不一樣不一樣！」他還笑說要開放讓觀眾留言，判斷這二句台詞到底有沒有差別。
另一對「大海CP」由張碩航飾演穿越22年時空的外送員，與王肇緯飾演的「霸總系貴公子」大談命定戀愛。劇中戀愛經驗零的張碩航，不知如何向王肇緯表白，只能自顧自的小鹿亂撞，於是向閨密茉茉（荳荳飾）請益，一起演練告白，卻意外讓王肇緯撞見而誤會，張碩航於是決定直球告白，大喊「我喜歡你」的畫面令人心動不已。
戲裡王肇緯撞見張碩航和閨密茉茉親密互動，忍不住怒斥：「誰准你們利用上班時間約會？」戲外花絮中也上演一場「大海CP小劇場」，原來是王肇緯撞見荳荳餵食張碩航，直呼：「這樣應該嗎？」張碩航立刻討好說：「那口味超好吃，餵你吃一口你喜歡吃的！」王肇緯則故作吃醋回：「關我什麼事！」兩人互動可愛逗趣，CP感十足。