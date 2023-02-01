表特版女神曖昧人夫！挑逗訊息曝光　挨轟狐狸精道歉了

陳璽安「早餐吻」撒糖徐韜　口誤：要一起洗澡嗎？

▲《HIStory5-遇見未來的你》陳璽安（右）、徐韜（左）上演浪漫「早餐吻」。（圖／LINE TV提供）
▲《HIStory5-遇見未來的你》陳璽安（右）、徐韜（左）上演浪漫「早餐吻」。（圖／LINE TV提供）

記者羅凌筠/綜合報導

在LINE TV奇幻BL劇《HIStory5-遇見未來的你》裡，陳璽安飾演有反差魅力的百貨總經理，與徐韜飾演的職場新人共譜「職場格差戀」。近日播出「森林」CP陳璽安、徐韜終於確認彼此心意，上演令人臉紅心跳的「早餐吻」，讓全球腐圈暴動，觀眾直呼「太會親了」、「邊看邊尖叫」「森林CP太甜」。

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劇情中，徐韜遭同事陷害受困冷凍庫，幸好陳璽安及時趕到，才把凍僵的徐韜救出，徐韜則在意識模糊之際鼓起勇氣告白，陳璽安看著凍僵的徐韜心疼淚回：「我也喜歡你，我喜歡你很久了。」隔天醒來擔心只是美夢一場的徐韜，小心翼翼的向陳璽安試探前一晚的種種，二人最終互表心意，兩情相悅的他們更是狂撒糖，「早餐吻」親好親滿。

▲《HIStory5-遇見未來的你》左起王肇緯、張碩航、陳璽安、徐韜都是高個子帥哥。（圖／LINE TV）
▲《HIStory5-遇見未來的你》左起王肇緯、張碩航、陳璽安、徐韜都是高個子帥哥。（圖／LINE TV）
在吻戲的花絮中，陳璽安直呼自己「小劇場」很多，拍攝「早餐吻」前難免有點緊張，另外他也為了洗澡戲嚴格控管身材，露出結實的胸肌和腹肌，讓徐韜直誇「他胸肌和肩膀練得很好看」，俏皮說：「想抓看看！」

而洗澡戲幕後也是笑料滿滿，陳璽安竟語出驚人向徐韜說：「你要一起洗澡嗎？」喊卡後才知把「你也要洗澡嗎」台詞說成「要一起洗澡嗎」，他一時之間沒察覺口誤，徐韜馬上解釋：「不一樣不一樣！」他還笑說要開放讓觀眾留言，判斷這二句台詞到底有沒有差別。

▲《HIStory5-遇見未來的你》劇中王肇緯（右）受張碩航（左）閨密刺激。（圖／LINE TV提供）
▲《HIStory5-遇見未來的你》劇中王肇緯（右）受張碩航（左）閨密刺激。（圖／LINE TV提供）
另一對「大海CP」由張碩航飾演穿越22年時空的外送員，與王肇緯飾演的「霸總系貴公子」大談命定戀愛。劇中戀愛經驗零的張碩航，不知如何向王肇緯表白，只能自顧自的小鹿亂撞，於是向閨密茉茉（荳荳飾）請益，一起演練告白，卻意外讓王肇緯撞見而誤會，張碩航於是決定直球告白，大喊「我喜歡你」的畫面令人心動不已。

戲裡王肇緯撞見張碩航和閨密茉茉親密互動，忍不住怒斥：「誰准你們利用上班時間約會？」戲外花絮中也上演一場「大海CP小劇場」，原來是王肇緯撞見荳荳餵食張碩航，直呼：「這樣應該嗎？」張碩航立刻討好說：「那口味超好吃，餵你吃一口你喜歡吃的！」王肇緯則故作吃醋回：「關我什麼事！」兩人互動可愛逗趣，CP感十足。

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