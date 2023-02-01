鬧元宵 「媽祖觀光文化節」演藝團隊輪番上陣

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今年系列活動總共有20場，首場已於1月26日春節大年初五，由新社九庄媽場次搶頭香登場，緊接著元宵節前後，一連有5場演出與民眾同慶佳節。2月4日元宵節前夕有三場次，包括在台中樂成宮邀請以街頭、高蹺與廣場藝術為特色的身聲跨劇場、身聲擊樂團以及亞洲魅力天團HOt SHOCk樂團演出。
第二場是在大庄浩天宮，邀請無双樂團、臺中市傑出演藝團隊金宇園掌中劇團及知名街頭藝人水管阿民演出。第三場在大里杙福興宮，邀請十鼓擊樂團結合臺中出身的歌手翁鈺鈞，以及榮獲第三屆表演藝術金藝獎的瓊瑢舞蹈團，眾多臺中在地團隊將接力獻藝。
緊接著2月5日元宵節當天晚上7時，大甲鎮瀾宮及南屯萬和宮將同步開演，南屯萬和宮場次邀請明華園日字戲劇團帶來精采大戲《周公法鬥桃花女》，大甲鎮瀾宮場次將於順天路和蔣公路口舉辦，邀請齊天表演藝術團、臺中市青年高中表演藝術科、台灣青年舞團及街頭藝人夏克、JERRY CHOU登臺表演，並邀請深受民眾喜愛的臺語新星男歌手陳孟賢、金曲臺語歌后黃妃與民眾歡度元宵佳節。
文化局說明，除了精彩的演出節目外，大甲鎮瀾宮場次更準備猜燈謎獎品送給參與民眾，當天民眾至服務臺填寫問卷，即可兌換限量大甲媽祖金箔卡，活動現場按讚關注粉絲專頁，還有機會獲得限量大甲媽祖資料夾。此外，其他宮廟場次也摸彩活動，2月4日大里杙福興宮、臺中樂成宮、大庄浩天宮場次於晚上6時30分，2月5日南屯萬和宮場次晚上6時，將分別於服務臺發放限量摸彩券。有關活動詳情可上臺中市政府文化局網站(https://www.culture.taichung.gov.tw/)查詢。