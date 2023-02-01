連俞涵發表不婚不生宣言　傾向「人類自由滅絕」

《茶金》女神連俞涵今（1）日出席電子書閱讀器代言記者會，剛從京都旅遊回來，連俞涵承認毫無豔遇，談到感情觀更語出驚人：「我覺得我這輩子不會結婚了，我不會走生孩子的路。網路上有一個『人類自由滅絕計畫』，大家把自己過好就好，他們的論述是地球上的人類太多了，我內心也是比較傾向那樣的概念。我就是把我自己顧好，照顧自己生活中的人。」
記者羅凌筠/台北報導
連俞涵文青形象深植人心，她坦言本身就是離科技很遠的人，幾乎可以說是「科技小白」。她說：「你們可能會很驚訝，我是到今年才知道iPad是什麼，在這之前我都以為那是小朋友在玩的東西，我也沒有特別的興趣。也是這次使用電子閱讀器，某種程度給了我信心之後，我才開始進一步去了解這些科技產品。」
而從閱讀紙本書進步到電子書，連俞涵坦言第一次接到這個代言，甚至還坐在家門口哭了一陣子，「因為我會很緊張，每一個工作對我來說都是一個任務跟學習，那種感覺很像長輩第一次使用智慧型手機，第一步通常都會讓人有一種害怕跟不習慣，比如說就會害怕把機器用壞掉。」室友安慰她真的沒有那麼難，連俞涵練習之後也很快上手，直呼：「登入圖書館帳號立刻可以借書，瞬間發現新大陸，我也不用擔心逾期罰款。」
被問到跟科技脫節到什麼程度？連俞涵笑說：「我可以分享一件有點好笑的事，之前我用IG跟朋友通話，我就不會關螢幕，我有看到我自己，但是是對方跟我說了之後，我才知道怎麼關掉螢幕，才知道原來IG可以像是用電話一樣通話，我一直以為只能用視訊。」朋友也很習慣她不食人間煙火，她說：「他們應該是覺得我不會太依賴科技的東西，比如說我會找他們上手作課，喜歡去上金工課之類的，不會特別跟我聊一些3C產品。」