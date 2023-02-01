史哲再訪台北國際書展、買35本書　鼓勵恢復正常文化生活

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文化部指出，《跨越世界的信號3》由貓頭鷹出版社出版、國立台灣歷史博物館館長張隆志主編，邀請10位新生代史家共同撰寫。作者群透過漫畫、傳教士素描、祖先畫像、獻給皇帝的山水畫、人類學攝影、美術作品等圖像史料，重新闡述18至20世紀的台灣歷史，讓讀者一探不一樣的台灣史。
史哲提到，本系列圖書第一本《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》於2019年出版，自己在任職於高雄市政府副市長時就曾與同仁分享此書，期許所有從事文化工作的同仁，都能如同張隆志在書序所言，在新媒體時代應更重視專業知識的轉譯，同時透過編輯及出版，使知識更為普及化且進入大眾生活，進而將台灣的故事推向世界。
大塊出版的《一直走就不怕孤獨了》，以4種視角，引領讀者到聖母峰基地營、育空河、南極及西伯利亞鐵路。新書分享會上，作者、著名音樂人黃婷說，這本書可說是自己「3字頭年紀的總結」，透過旅行重新整理自己工作、感情的狀態，以踏上旅程的方式，重新出發。
為該書寫推薦序、五月天的瑪莎則說，享受旅行如同喜歡的公路電影一樣，重點都不是結局，而是在旅程中，發生了哪些事情，治癒或完成某個預期之外的結果。
文化部指出，據現場出版同業觀察，目前開展2天的書展，參與人數明顯高於去年，甚至超越疫前；今年書展辦理期間在年後且仍值寒假期間，正是以閱讀收心的大好時機，歡迎大眾在2月5日展期前，踴躍參觀書展。