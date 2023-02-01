倪暄掰了樂天啦啦隊！被問「貓男風波」竟回：會拍片講解
前「樂天女孩」成員倪暄，去年年底傳出劈腿前男友和球星陳晨威交往的感情風暴後，造成不小的爭議，而在今年球團的公告下，也正式結束長達11年的啦啦隊生涯，不過，倪暄依舊展現堅強性格，今（14）日更在IG上透露未來的打算。
娛樂中心/綜合報導
倪暄今晚開放IG限動問答提到，離開啦啦隊之後，雖然沒有特別設限要往哪邊發展，「但啦啦隊方面，目前想休息，以後就看緣分囉！」談到最近有甚麼想做的事？倪暄則回答「做一些瘋狂的事！」、「還有那些想做，卻一直沒時間完成的。」
也有網友刻意詢問，「還會想養貓嗎？」倪暄大方表示，「當然會，等魯魯回來找我！」不過，一聊到當時是如何調適心情的，倪暄則拍下一本書籍寫著，「我們還是要經得起別人的誹謗，受得起旁人的敷衍，聽得清虛偽的稱許，最後能夠笑看這一切，這不是委屈，而是懂得看得開。」
有趣的是，倪暄也毫不避諱談論感情事，說明自己「不可能閃婚」，也沒有特別希望自己的另一半是公眾人物，「一切還是看感覺！」最後面對「可以解釋跟貓男的事情嗎？」倪暄竟貼出一張照片回應，「以後會專門做影片給大家講解的」似乎在暗示未來會透過拍片來回應此事。（編輯：詹鎰睿）