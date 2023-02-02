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高球／奧古斯塔國家女子賽　盧昕妤、黃亭瑄受邀

▲2023奧古斯塔國家女子業餘賽3月底開桿，盧昕妤黃亭瑄受邀出戰。官方提供
▲2023奧古斯塔國家女子業餘賽3月底開桿，盧昕妤黃亭瑄受邀出戰。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

美國喬治亞州奧古斯塔消息，2023年奧古斯塔國家女子業餘賽(Augusta National Women’s Amateur Championship) 將於3月29-4月1日舉行，來自世界各地、70位優秀的業餘選手已確認參賽。

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2022年世界業餘高爾夫年終排名前45位都可獲得參賽資格，這其中包括了前兩屆賽事冠軍：梶谷翼(Tsubasa Kajitani)、安娜·戴維斯(Anna Davis），以及業餘世界第一張斯洋Rose Zhang）。兩位中華台北球員盧昕妤（Hsin-Yu Lu）、黃亭瑄（Ting-Hsuan Huang）獲得參賽資格，並已確認參賽。

遵循賽事一直以來的傳統，它在第87屆美國大師賽的前一周舉行，賽制為54洞比桿賽，36洞之後設立晉級線，前30位（含並列）球員可以獲得晉級，進入最後的決賽。前兩輪比賽會在冠軍隱居地高爾夫俱樂部(Champions Retreat Golf Club)進行；最後一輪則會來到奧古斯塔國家俱樂部。

2023年的賽事，有一個變化是前兩輪增加了電視轉播——當地時間下午1:30-3:30會在高爾夫頻道（Golf Channel）直播；決賽輪，NBC體育則會於當日正午12:00至下午3點，在奧古斯塔國家俱樂部直播。高爾夫頻道Live From the Masters欄目會在4月1日上線，陸續轉播奧古斯塔女子業餘賽決賽以及同樣在奧古斯塔進行的青少年開切推賽、美國大師賽。

這場賽事自2019年創立以來，已成為很多球員的成長平台。賽事首屆冠軍詹妮弗·卡普秋 (Jennifer Kupcho) ，2022年已在LPGA贏得了自己的首個大滿貫冠軍！2020年，奧古斯塔女子業餘賽因為新冠疫情未能舉辦；2021年，日本球員梶谷翼(Tsubasa Kajitani)贏得冠軍，八天之後，她的同胞松山英樹在奧古斯塔捧起了美國大師賽的冠軍獎杯。2022年，16歲的安娜·戴維斯（Anna Davis ）在決賽輪打出69桿之後，成為奧古斯塔女子業餘賽歷史上最年輕的冠軍。

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