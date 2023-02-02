鬆口氣？聯準會僅升息1碼　指通膨已開始緩和、仍需觀察

我是廣告 請繼續往下閱讀
1日收盤，道瓊工業指數小漲6.92點或0.02%，收34092.96點；標準普爾500指數上漲42.61點或1.05%，收4119.21點；那斯達克指數勁揚231.77點或2.00%，收11816.32點；費城半導體指數大漲151.55點或5.19%，收3073.47點。
聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，通膨下降速度比預期還快，但整體來說仍然偏高，雖然無意實施過度緊縮的政策，但可能也還沒到暫停升息的時機，未來一段時間內，為了使通膨率回到預設的2%，不排除在目標範圍內持續上調。
鮑威爾續指，放慢升息腳步有助於Fed和FOMC適時評估政策進展，但從歷史看來，不宜過早放鬆政策，如果經濟大致符合預期，預計也不會在2023年就降息，3月的會議還會針對升息做評估，目前還沒有就利率上限做決定。
有外媒引述專家分析，認為聯準會確實應保持謹慎，因為整體經濟的某些部分可能存在大量「泡沫」，升息的負面影響需要更長的時間才能顯現出來，亦無法保證通膨會以「線性」迅速回落；對投資人來說，仍須慎防經濟於2023至2024年陷入衰退。
此外，美國知名消費金融服務公司「Bankrate」的首席金融分析師麥克布萊德（Greg McBride）也聲稱，單次升息0.25個百分點的影響看似很小，但若觀察持續升息的累積效應，就能看出對一般家庭的影響之大，以信用卡利率來說，已創歷史新高，房屋淨值信貸額度利率、抵押貸款利率也在過去1年翻了快1倍，迫使房地產市場在幾個月內從「炙手可熱轉為冰冷狀態」。