名家論壇》黃創夏／侯友宜氣勢必定繼續走下坡

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這場鬧劇和悲劇就是他們從來不去思考國民黨為什麼會丟掉江山？
他們更沒有能力去思考國民黨憑什麼可以拿回江山？
他們一直認為是台灣選民「不識貨」、台灣選民是笨蛋，只要騙一騙，吹個膨風大泡沫，推出一個空洞的人形立牌就可以騙回選票，然後那些國民黨的新舊權貴就可以躲在幕後操控目前的草包木偶。
2019年到2020年，他們就是如此打算，所以鬧出個「韓國瑜笑話」，2023到2024，他們還不死心，又響力拱那個口說「猴猴做代誌」卻心猿意馬的侯友宜，幻想班師回朝，指日可待！
侯友宜卻是比韓國瑜更不耐被送上舞台去展示，最近幾周侯友宜的民調急遽下滑，從原本的接近四成甚至超過四成，已經短短幾周崩跌到只有稍稍超過三成，甚至也有些民調已經輸給他前幾個周還遙遙領先的賴清德，而且，還和郭台銘並駕齊驅。
既然如此，何必「非猴不可」？
於是郭台銘動作又多了、朱立倫也不急著被「拱侯」勢力脅迫，就是不表態徵召侯友宜、而國民黨內部也再度陷入風向不確定的焦慮感。
原因就是他們只是在閉門造車、關門自嗨，根本沒有察覺新的一年，新的局面已經又帶來不同的演變了。
內閣終於改組了，雖然幅度甚小，甚至是在1126大選時引起爭議的薛瑞元和陳吉仲還獲得留任，陳建仁內閣被一些人譏諷是「除舊」但未必能「部新」，而容納民進黨內各派系的調整安排，也有人戲稱是對內「溫暖」，而改組幅度不如預期是對外「堅韌」。
更有甚者，一些人物特別鎖定蘇貞昌離開時所用的「茶壺暗喻」，意有所指認為蘇貞昌有意「人走，茶不涼」，還有炒作因為陳建仁特性溫和，鄭文燦很可能會是繼蔣經國和徐立德之後，第三位擁有絕對權威的副閣揆，暗示鄭文燦也可能在2024總統大選當中，敗部復活，挑戰賴清德。
這些猶如古代歷史章回小說內容裡被好事文人編寫的「讖語」，聽聽就好，不管他們想要炒作什麼，蘇貞昌和陳明通離職了，政治情勢中的兩大地雷就是被移開了。政治停損工作就已經完成，而陳建仁和鄭文燦的政治風格一向長於協調和傾聽，蘇貞昌內閣時代那種劍拔弩張的殺氣不會重現，而林右昌就任前的起手式的那一篇施政過程輕忽了「相對剝奪感」臉書長文，也是在暗示施政重點將會回到草根和照顧草根。
換句話說，一元復始，萬象更新，民進黨在春節之後已經正式進行「掃雷」，重整旗鼓再出發，這樣的局面對於賴清德不必在受困於「敗選檢討」的怒氣，成為基層民進黨選民「出氣筒」的局勢，都是正面發展，或許接下來賴清德和民進黨還會有許多挑戰，但局勢上，目前在1126大敗選之後，一直處於驚險情勢的賴清德還是可以稍稍喘口氣，細思下一步怎麼走。
在此同時，真正會有大麻煩的，其實是那一個和韓國瑜一樣，自不量力還幻想「眾龜所望」的侯友宜了，因為他其實比韓國瑜更沒有內容，除了可能「落跑」類似韓國瑜之外，只會「猴猴做代誌」的侯友宜比起韓國瑜無趣太多了。
而且，侯友宜比韓國瑜更不堪，韓國瑜至少還說「國防靠美國」，侯友宜卻說「不當強權的棋子」，多數解讀這個強權是指美國，很多人都傻眼了，侯友宜這個說法簡直是認為美國協防台灣是來「找麻煩」嗎？
兩相比較，韓國瑜的「國防靠美國」至少還是延續著兩蔣父子時代的依靠美國的「依美論」，侯友宜的說法卻是呼應那些「親中」或「紅統」的「疑美論」。
台灣是個民主國家，你要「疑美」也是憲法保障的言論和思想自由，但是侯友宜如果真的想要選總統，至少要告訴人民「疑美」之後，你要做什麼？
如果還是「猴猴做代誌」，只會讓更多選民覺得這樣的總統不牢靠，信心崩解，且看侯友宜的民調在這幾個星期內直線下滑，從接近四成到僅多於三成，就知道侯友宜的膨風泡沫，正在洩氣中。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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