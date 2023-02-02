小甜甜施壓真相曝！健身房老闆怒罵宋晉賢帶風向：請道歉
38歲女星小甜甜（張可昀）與老公宋晉賢打離婚官司，互指對方在輿論上帶風向，宋晉賢曬出與健身教練Jeff聚餐的影片，向「前妻」喊話要她別對好友施壓，沒想到踢到鐵板，健身房老闆跳出來否認施壓，反批宋晉賢用假故事找媒體帶風向、安排假友人受訪，是「假裝受害者的加害者」，並態度強硬要求他道歉，小甜甜友人金剛也吐露真心話：「終於有善良的人願意出來說真話了」。
記者江芷稜/綜合報導
宋晉賢日前受訪時，曾表示有一位從小熟識的健身教練Jeff，好友挺身為他說話，說他有保險工作、沒有吃軟飯，沒想到小甜甜找到健身房老闆投訴，施壓對方不要對外發言，讓教練相當為難，他表明很替朋友擔心，希望不要連累對方，近日更曬出兩人私下聚餐影片，透露想找教練健身，看能不能瘦得健康點，並喊話小甜甜不要再對親友施壓。
不過，局勢突然大逆轉！「300壯士健身房」的老闆「豪哥」昨（1）日出面反擊宋晉賢，踢爆他從來沒有找教練Jeff健身過，當天約吃「不是很健康也不會瘦」的飯，Jeff更不知道宋晉賢事後發文；並強調自己並非當事人，也不是雙方的至親好友，不會插手別人的家務事，結果隔天變成健身房高層「打壓」教練的新聞，讓他無法接受，希望宋晉賢向他道歉！
豪哥不滿地說，Jeff教練主動給他看了所有對話紀錄，包含用假故事找媒體帶風向、安排假友人受採訪的內容，怒批宋晉賢不擅處理家務事，卻牽扯無辜的健身房人員，「宋晉賢先生，你是在寫劇本嗎？需要公開嗎？」、「不知道是在裝可憐還是轉移焦點，用謊言（說你來找教練健身），抹黑（健身房高層打壓教練）的方式來帶風向？」希望小甜甜老公能私下道歉，不過目前宋晉賢尚未回應，男星阿Ben跟金剛都轉發該貼文，表態力挺小甜甜。