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枉費吳宗憲牽線！二壘妹犯業界禁忌　甄選樂天啦啦隊失格

▲二壘妹拍片批評樂天女孩海選參賽者，慘遭取消複賽資格。（圖／翻攝自二壘妹IG）
▲二壘妹拍片批評樂天女孩海選參賽者，慘遭取消複賽資格。（圖／翻攝自二壘妹IG）

記者江芷稜/綜合報導

綽號「二壘妹」的20歲網紅江宛庭，去年錄製《綜藝大熱門》時表態想加入啦啦隊，在綜藝大哥吳宗憲牽線下，獲得樂天女孩甄選機會，可惜她事後觸犯業界大忌，錄製影片評論其他參選的女孩，引起許多網友反彈，慘被取消複賽資格，緊急在IG向樂天和吳宗憲道歉，也向女孩們一一道歉！

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▲看到二壘妹對啦啦隊的憧憬後，憲哥決定要幫忙牽線。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）
▲看到二壘妹對啦啦隊的憧憬後，憲哥決定要幫忙牽線。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）
▲二壘妹熱愛表演啦啦隊舞蹈，非常想成為其中一員。（圖／翻攝自二壘妹IG）
▲二壘妹熱愛表演啦啦隊舞蹈，非常想成為其中一員。（圖／翻攝自二壘妹IG）
▲二壘妹擁有F罩杯身材，在IG上有10萬粉絲。（圖／翻攝自二壘妹IG）
▲二壘妹擁有F罩杯身材，在IG上有10萬粉絲。（圖／翻攝自二壘妹IG）
▲二壘妹PO出養眼泡泡浴照，分享面試啦啦隊的最新進度。（圖／翻攝自二壘妹IG）
▲二壘妹PO出養眼泡泡浴照，身材相當傲人。（圖／翻攝自二壘妹IG）
江宛庭2017年受邀到亞洲冬盟球賽開球時，因搞錯方向把球投向二壘，行為相當呆萌，被網友封為「二壘妹」，其可愛臉蛋與F罩杯豐滿上圍，也讓球迷印象深刻，在IG上擁有10萬粉絲支持，並經常在YouTube頻道跳各家職棒啦啦隊的舞蹈，表明很想成為啦啦隊一員。

二壘妹去年在主持人吳宗憲熱心介紹下，獲得樂天啦啦隊甄選機會，一度讓網友相當期待，不過，她事後拍攝影片分享經驗時，竟大肆評論其他女孩外貌與才藝，以前輩姿態指導她們該加強笑容，不應該戴口罩參加徵選，且展現才藝時不應該貼「無關緊要」的影片，大放厥詞的表現讓球迷相當不滿。

▲二壘妹在YouTube對其他人品頭論足，讓網友認為她得意忘形。（圖／翻攝自二壘妹YouTube）
▲二壘妹在YouTube對其他人品頭論足，讓網友認為她得意忘形。（圖／翻攝自二壘妹YouTube）
她事後收到樂天啦啦隊的官方通知，表明該行為引起大家反彈與不悅，火速取消其複賽資格，並在私訊中寫道「公司能感受你想加入樂天女孩在演藝圈發光發熱，但妳一些言行舉止，其實都讓人對你反感，日後要多加注意與人相處對話的收放。」網友也批評她得意忘形，「都還沒進去就當起老鳥了啊」、「至少其他人知道本壘在哪裡」。

▲二壘妹收到樂天的訊息，被取消複賽資格。（圖／翻攝自二壘妹IG）
▲二壘妹收到樂天的訊息，被取消複賽資格。（圖／翻攝自二壘妹IG） 
▲二壘妹道歉，但表明不會刪除影片。（圖／翻攝自二壘妹IG）
▲二壘妹道歉，但表明不會刪除影片。（圖／翻攝自二壘妹IG）
得知觸犯大忌，二壘妹緊急在IG貼文道歉，坦承不應該在頻道評論甄選者的影片，不應該對其他人品頭論足，對於外界的建議會虛心接受，「再來，我要跟憲哥以及憲哥助理道歉！真的非常感謝你們熱心的幫忙我，我最後卻自己搞砸了，我真的非常非常的抱歉！對不起（深深一鞠躬）」，並感謝樂天啦啦隊給她機會，對於這次造成的遺憾，感到非常的抱歉！


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