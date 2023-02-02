枉費吳宗憲牽線！二壘妹犯業界禁忌 甄選樂天啦啦隊失格
綽號「二壘妹」的20歲網紅江宛庭，去年錄製《綜藝大熱門》時表態想加入啦啦隊，在綜藝大哥吳宗憲牽線下，獲得樂天女孩甄選機會，可惜她事後觸犯業界大忌，錄製影片評論其他參選的女孩，引起許多網友反彈，慘被取消複賽資格，緊急在IG向樂天和吳宗憲道歉，也向女孩們一一道歉！
記者江芷稜/綜合報導
江宛庭2017年受邀到亞洲冬盟球賽開球時，因搞錯方向把球投向二壘，行為相當呆萌，被網友封為「二壘妹」，其可愛臉蛋與F罩杯豐滿上圍，也讓球迷印象深刻，在IG上擁有10萬粉絲支持，並經常在YouTube頻道跳各家職棒啦啦隊的舞蹈，表明很想成為啦啦隊一員。
二壘妹去年在主持人吳宗憲熱心介紹下，獲得樂天啦啦隊甄選機會，一度讓網友相當期待，不過，她事後拍攝影片分享經驗時，竟大肆評論其他女孩外貌與才藝，以前輩姿態指導她們該加強笑容，不應該戴口罩參加徵選，且展現才藝時不應該貼「無關緊要」的影片，大放厥詞的表現讓球迷相當不滿。
她事後收到樂天啦啦隊的官方通知，表明該行為引起大家反彈與不悅，火速取消其複賽資格，並在私訊中寫道「公司能感受你想加入樂天女孩在演藝圈發光發熱，但妳一些言行舉止，其實都讓人對你反感，日後要多加注意與人相處對話的收放。」網友也批評她得意忘形，「都還沒進去就當起老鳥了啊」、「至少其他人知道本壘在哪裡」。
得知觸犯大忌，二壘妹緊急在IG貼文道歉，坦承不應該在頻道評論甄選者的影片，不應該對其他人品頭論足，對於外界的建議會虛心接受，「再來，我要跟憲哥以及憲哥助理道歉！真的非常感謝你們熱心的幫忙我，我最後卻自己搞砸了，我真的非常非常的抱歉！對不起（深深一鞠躬）」，並感謝樂天啦啦隊給她機會，對於這次造成的遺憾，感到非常的抱歉！