估新冠將「感冒化」！李秉穎：不必每年打疫苗　

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李秉穎表示，許多人覺得未來新冠肺炎會流感化，一年要打一次疫苗，但若新冠肺炎感冒化，就不必每年都打疫苗，「所以就到此為止」，他解釋，流感需要每年接種疫苗，而感冒不用，流感其實是蠻特別的病毒，突變會突破免疫系統，造成重症。
李秉穎進一步說明，一般的感冒病毒感染都是輕症，感染後人體就會得到免疫力，像是鼻病毒有101種、冠狀病毒本來有4種，若加上新冠肺炎有5種，冠狀病毒引起的感冒會引起輕症，不會增加重症，但流感突變會增加重症，新冠突變若不會增加重症，就不用每年去打疫苗，打疫苗目的就是為了防止重症。
李秉穎提到，大家對於流感可能有誤解，流感雖稱「流行性感冒」，但卻是種特別的病毒，與其他鼻病毒、冠狀病毒等都不一樣，疾管署20多年前就曾發函公文要放棄「流行性感冒」統稱流感，然而一直到現在仍有許多人認為流感為「流行性感冒」簡稱，事實上卻並非如此，流感即為官方正式名稱，「你再講流行性感冒就是比較石器時代的人」
李秉穎認為，未來新生世代沒有免疫力，第一次面對新冠肺炎，或是上年紀可能會得重症等高風險族群可能才要接種疫苗，其他人不用打，他也透露，指揮中心預估新冠未來會流感化，這要看未來流行病學才知道，若新冠流感化就要每年接種疫苗。
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