搶攻新春首波數位貿易商機！頂尖台灣廠商前進全美五金展

我是廣告 請繼續往下閱讀
貿協進一步提到，台灣經貿網率領31家會員搶進此次展出，現場展示優質五金、手工具、園藝、建築材料、居家修繕工具等9家會員廠商多元產品，包含3家台灣精品廠商，如氣動工具專家力偕實業、致力於銷售各式園藝工具的維勝特、多樣規格的套筒零件商天藝工業外，還有越崎、盈助興業、螺寶五金、固特優、宇銓工業、怡慶實業等廠商，共同展出27件商品外，現場更額外展出22家會員廠商型錄，獲得眾多買主洽詢。
根據綜合資料庫Statista資料顯示，美國DIY及五金商家市場在2023年將到6350.9億美元規模，往後的5年到2027年期間將以2.66%複合率成長，而台灣五金手工具出口值為全球第二大，是對外貿易重要產業之一。
據台灣手工具公會統計，2022年1至8月台灣五金手工具出口值約計50億美元，相較2021年的47.9億美元成長逾7.3%，表現相當亮眼，其中，美國為第一大出口市場，出口占比約42.5%，其次為中國大陸市場約8.9%、德國約5.4%，顯見美國市場對於五金及手工具的需求相當旺盛，也是台灣的重點市場。
因此，貿協表示，為協助五金、手工具我商拓展市場，台灣經貿網運用OMO整合行銷方案，結合實體展會行銷及數位線上推廣資源，引領台灣廠商搶占數位貿易商機。
經濟部國際貿易局委託貿協所建置的「台灣經貿網」是台灣貿易總入口網站，也是國外買主搜尋臺灣供應商及產品的首選平台，為協助台灣中小企業運用數位貿易拓展國際市場，台灣經貿網提供如即時商機、視訊採購洽談、影音內容製作、VR虛擬展間、關鍵字廣告投放及SEO優化等多元數位行銷服務。