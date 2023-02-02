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提升學生學力品質！國教署推「學習扶助課程」教師增能

▲國立新港藝術高中教師蔡梅音藉由「因材網」線上學習扶助，以科技輔助國文科綜合施測。圖為學生使用「因材網」。（圖／教育部提供）
▲國立新港藝術高中教師蔡梅音藉由「因材網」線上學習扶助，以科技輔助國文科綜合施測。圖為學生使用「因材網」。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

為貫徹12年國教因材施教及確保學生學力品質，教育部國民及學前教育署委託國立台灣師範大學執行「高級中等學校學習扶助補強課程模組應用教師增能暨輔導支持系統計畫」，盼增能教師，使教師教學方式更具彈性，引導增強學生學習動機。

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國教署今（2）日指出，為縮短學生學習落差，鼓勵教師積極發展補強課程模組教案，使教學方式更有彈性，引導增強學生學習動機。另為擴大研發成果的推廣使用，台師大團隊辦理成果分享會，會中邀請資深經驗教師分享學習扶助教學實務策略與技巧，並安排頒獎感謝學習扶助推動教師，及表揚課程模組甄選獲獎團隊，感謝教師們辛勞。

台師大表示，111年全國補強課程模組徵選，經評審獲選作品共計12件作品獲獎，包括國文科優等3件、佳作1件、入選2件；英文科優等1件；數學科佳作2件、入選3件，計畫相關研發成果及課程模組優等得獎作品，公告於高級中等學校學習扶助教師資源平台，供教師實施補救教學參考運用。

而12年國教提供高中學校許多自主發展課程的彈性空間，包括校訂必修與選修課程以及彈性學習時間，各個學校都可以善加利用已研發完成的補強課程模組，依據學生的認知預備度與興趣，選擇或設計適合的補強課程教材與教法，幫助學生發現自己的學習潛力，為個人的學習發展與未來的生涯規劃奠定紮實的學力基礎。

國教署說，以國立新港藝術高中為例，該校教師蔡梅音藉由「因材網」線上學習扶助，以科技輔助國文科綜合施測，並透過數位學習及適性測驗，讓學習數據化，以此強化國文科補救教學效益。

國教署表示，「成就每一個孩子」是12年國教重要的核心精神，學習扶助方案是結合多元教學資源，可進一步提升學生學習興趣與成效，也引導學生在高中教育階段更懂得利用數位資源，如因材網、酷英網，提高學習效率。國教署將持續鼓勵學校辦理學習扶助方案，挹注相關資源，協助學生有效學習。

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