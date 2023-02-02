提升學生學力品質！國教署推「學習扶助課程」教師增能

我是廣告 請繼續往下閱讀
台師大表示，111年全國補強課程模組徵選，經評審獲選作品共計12件作品獲獎，包括國文科優等3件、佳作1件、入選2件；英文科優等1件；數學科佳作2件、入選3件，計畫相關研發成果及課程模組優等得獎作品，公告於高級中等學校學習扶助教師資源平台，供教師實施補救教學參考運用。
而12年國教提供高中學校許多自主發展課程的彈性空間，包括校訂必修與選修課程以及彈性學習時間，各個學校都可以善加利用已研發完成的補強課程模組，依據學生的認知預備度與興趣，選擇或設計適合的補強課程教材與教法，幫助學生發現自己的學習潛力，為個人的學習發展與未來的生涯規劃奠定紮實的學力基礎。
國教署說，以國立新港藝術高中為例，該校教師蔡梅音藉由「因材網」線上學習扶助，以科技輔助國文科綜合施測，並透過數位學習及適性測驗，讓學習數據化，以此強化國文科補救教學效益。
國教署表示，「成就每一個孩子」是12年國教重要的核心精神，學習扶助方案是結合多元教學資源，可進一步提升學生學習興趣與成效，也引導學生在高中教育階段更懂得利用數位資源，如因材網、酷英網，提高學習效率。國教署將持續鼓勵學校辦理學習扶助方案，挹注相關資源，協助學生有效學習。