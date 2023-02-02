阿翰演算命阿姨暴紅！突曬10年前嫩照 網友驚呆：變帥了
在臉書擁有百萬粉絲的網紅「阿翰po影片」，去年以九天玄女指定姊妹的算命阿姨角色竄紅，成為2022年最熱門的YouTube短片創作者，在網路引發熱烈迴響，受邀為金鐘獎拍攝影片，也有許多業配找上門，知名度因此大增。他昨（1）日迎接29歲生日，曬出10年前照片回顧過往青澀時期，讓網友驚訝到根本認不出來！
記者江芷稜/綜合報導
阿翰23歲時以園遊會國中生賣手工薯條的撒嬌影片出道，模仿少女口音維妙維肖，在網紅圈嶄露頭角，他表示去年因爲算命阿姨讓更多人認識到自己，「28歲是個精彩的一年，做了很多新嘗試，一路從月嬌的沙發，到算命堂還有租屋處，再到金鐘、走鐘的舞台上，這一切實在不可思議」。
他很感謝粉絲們的支持，讓他從獨自拍片，慢慢有了導演、專業團隊協助，幫忙撰寫腳本、製作影片，到現在依然覺得拍片很幸福、好玩，又不會膩，特別放了一張10年前的自拍，回顧以往青澀時期，臉上有著「雖然內向害羞，但又莫名自信的眼神」，希望保持初衷，持續的散播歡笑跟創意，做一個最帥氣的水瓶座，期盼網友往後多多指教，真誠發文獲得3.3萬人按讚。
而他青澀的自拍照，與螢光幕上模仿算命阿姨、房東阿姨的女性模樣相差甚遠，讓網友驚訝到認不出來，更曬出不同時期和阿翰的合照，祝福他生日快樂，有人開玩笑虧他「天啊……你以前好醜，怎麼可以變現在這麼帥」、「現在帥起來了，中間發生什麼事」，讓阿翰哭笑不得。