林右昌揭綠營敗選主因 陳琬惠：居住正義年輕人最痛苦
前基隆市長林右昌接任內政部長，他上任前在臉書上PO出「蹲下跟民眾交談的照片」，分析民進黨去年敗選的原因，包括疫情讓許多中、小企業損失慘重，而這些業主過去都是綠營的支持者。台灣民眾黨立委陳琬惠今（2）日表示，執政黨高層迷失在GDP的美好數據，而忽略現實中小企業重傷的危機，更提醒別忘了年輕人最大痛苦之一是居住正義。
記者呂炯昌／台北報導
陳琬惠表示，執政黨高層迷失在GDP的美好數據，而忽略現實中小企業重傷危機，林右昌的話確實正中標的，看似新內閣的改革之星。不過，陳琬惠也指出，年輕人最大的痛苦之一是居住正義，然而諷刺的是副手內政部次長花敬群在任內有著諸多爭議，包含在《平均地權條例》通過後，就髮夾彎，引起是否會幫忙開後門的疑慮，而且民眾對於花敬群推動的改革也大多無感，陳琬惠向林右昌建議，要實現居住正義的話「自己來，比較快」。
陳琬惠也要提醒林右昌，其實我國已形成「富都窮縣」的現象，人口及工商產業皆在大都會區高度集中。以宜蘭為例，青年面對的產業及城鄉發展失衡問題，造成青年人口外移；但是到了都市又得面對房價飆漲、房租過高的問題，讓年輕人們身心煎熬、進退不得。這種長期的扭曲環境，一年比一年糟糕，但距離蔡政府最後一年了，仍沒有看到民進黨政府有想要改變的決心、魄力，甚至也沒有具體解決方案，「到底2015年的蔡英文承諾在哪裡？」
陳琬惠表示，在新的會期持續協尋「那些年，民進黨曾經力推的法案」，並監督新內閣，保障人民的生活需求不在最後一年被丟包。