新內閣爭議一條龍！國民黨批違規酬庸無專業　

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此外，中央研究院另訂有《延長服務案件處理要點》，其第八條規定：「研究員延長服務期間，不得借調其他機構」。這些規定不止見諸中研院，也幾乎是全國所有公務人員、公立大學教師都有相關規定。蕭敬嚴指出，陳建仁為一己後路與私利，要做全國「唯一」的例外，這怎能讓其他公務人員心服口服？
蕭敬嚴強調，新任閣揆陳建仁在學術界25年，含這次出任行政院長，竟然被借調了6次，外借時間累計長達12年，任職學術界近一半時間都在替其他單位工作，怎麼可能專心研究？身為行政院長如此帶頭違規、投機取巧，實在是為台灣學術界和政壇立下最壞示範。
談及新任的僑委會委員長徐佳青，蕭敬嚴表示，2018年8月她上政論節目討論823砲戰60周年時說，「823難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？823不就是國民黨跟共產黨打仗嗎，如果這些去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義嗎？」蕭敬嚴強調，徐佳青的「邏輯」在網路上幾乎一面倒被批評。一個對於為國、為民犧牲的國軍，毫無尊重與國家意識的僑務委員長，直接說八二三砲戰是台灣士兵為國民黨犧牲不值得紀念，這樣的人，怎能真心為僑胞服務呢？
陳暉則點名留任的經濟部長王美花2022年1月上節目稱不會停電，還說2022不缺電，可以跟郭董賭雞排，但當年3月3日全台大停電，影響549萬戶，當時台電公布，2022年1月至6月配電系統事故停電次數共3,794次，每每發生重大停電事故，只會推給第一線操作人員跟無辜的小動物。請問雞排賭約何時兌現？今年夏天台灣是否會再停電？還是又要說台灣電價太便宜，要民眾自主節電？
陳暉認為，王美花很大的問題是，整個人都在狀況外，對於台電的基本認知也不足，連台電的資本額、淨資產、是否有上市等基本問題都無法回答的經濟部長，真的可以帶領台灣經濟嗎？
陳暉並指出，蔡政府喊出2025非核家園目標規劃要達到「532」目標，再生能源要佔20％，但已經確定跳票，若民進黨堅持錯誤的能源政策，將會導致全台停電、電價調漲。 除了電價調漲，陳暉說，物價也跟著調漲，對於一般老百姓說，薪水幅度跟不上物價、房價，如今連最基本的食物漲幅也漸漸拉高，王美花受訪時竟然還稱，在思考要設立平價專區，以及幫助不漲價的業者進行宣傳，以上這些回覆都一再顯示這位經濟部長的不適任，官員若是只會喊空話，活在自己的理想世界，依舊認為外面賣的蚵仔麵線是20元，無法苦民所苦，那才是真的與民眾走得越來越遠。
此外，談及數位發展部部長唐鳳時，陳暉指出，唐鳳領軍的數位發展部成立至今，工作效果究竟為何？拿了將近200億的經費，竟是開發了市場上存在已久的外送平台？究竟是數位發展部還是外送發展部? 這樣一個大單位，200多億的預算，竟然連官網都要外包。從最一開始吹捧的疫苗預約平台、三倍券登記平台等，最後都被發現是交由外包廠商設計，那麼我們的政務委員到底角色為何?2300多萬筆戶政資料洩漏至今近80天，數位發展部提供了什麼協助？做了什麼資安升級？建議唐鳳不要東也外包，西也外包，最後連台灣人的個資都打包送人，部長不要只會吃麵線，而是要加強人民資安的防線最。
最後，林家興表示，如果新內閣閣揆品德操守有爭議、經濟首長無法處理最基本的能源問題、僑務委員長沒有國家認同難以凝聚僑胞、數位首長走文青風，民眾個資繼續外洩，新內閣顯現酬庸、無專業、尸位素餐的爭議，民眾如何有信心台灣會更好？