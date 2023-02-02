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女神曬火辣比基尼！老公回5字放閃　鄉民跪求裸背泡湯照

▲曾智希上圍傲人，擁有不少死忠粉絲追隨。（圖／翻攝曾智希臉書）
▲曾智希上圍傲人，擁有不少死忠粉絲追隨。（圖／翻攝曾智希臉書）

記者江芷稜/綜合報導

寒流襲台天氣冷颼颼，許多明星乾脆趁著天寒地凍，飛到日本滑雪、泡溫泉，體驗純白雪國之美，去年剛嫁為人婦的曾智希，自曝和老公陳志強下週要到日本滑雪，初次體驗這項運動，心情相當忐忑，詢問網友是否該改變心意，前往熱帶國家，並在社群平台曬出比基尼辣照，性感魅力讓粉絲抵擋不住。

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▲曾智希（左）、陳志強2300萬婚房，遺憾接不到陳媽媽過年。（圖／翻攝曾智希臉書）
▲曾智希（左）去年閃婚陳志強，兩人即將出發去滑雪，坦言很擔心當地天氣，不知道該怎麼穿衣。（圖／翻攝曾智希臉書）
模特兒出身的曾智希，曾是伊林旗下藝人，擁有甜美外表和Ｃ級飽滿美胸，身材相當傲人，不過轉戰主持和演戲後，晉升八點檔台劇女神，鮮少展露自己的好身材，只有和老公約會時，會曬出游泳池畔的火辣泳裝照，陳志強也不會干涉，給予她充分的自由空間。

她追隨許多明星腳步，下禮拜要去日本滑雪，看到好友們曬出的度假照，忍不住在臉書發文「突然覺得我會不會冷到受不了」、「我是不是應該去陽光、沙灘、比基尼」，坦言完全不知道怎麽穿，光想就覺得好冷，對此趟滑雪之旅擔心不已，老公陳志強安慰她「別怕……有我在」，5個字閃到不行。

▲陳志強（左）、曾智希「摸頭500尊羅漢」求子。（圖／三立）
▲陳志強（左）、曾智希「摸頭500尊羅漢」求子。（圖／三立）
▲曾智希曬出比基尼照，飽滿上圍很豐滿。（圖／翻攝自曾智吸FB）
▲曾智希曬出比基尼照，飽滿上圍很豐滿。（圖／翻攝自曾智吸FB）
網友則被她豐滿上圍吸引，敲碗要她去日本可以穿比基尼滑雪、泡溫泉，應該多拍點美照，「在雪地有活動就不會冷喔」、「妳一定會開心的享受一切，多拍些照片給老媽看看喔！」、「希希也太正了，泳裝女神我超愛的，想看希希穿比基尼」，曾智希回覆「我要泡裸湯」，引發網友無限遐想，直呼快要流鼻血。


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