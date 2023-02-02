內政部稱未駁回基隆護海公投　藍委批：裝紳士口頭佔便宜

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賴士葆今也批評，該案當初送件，林右昌還是基隆市長，就要求補正資料，讓環保團體感覺故意拖延，後來陳報行政院認定是否為地方自治事宜，行政院拖過2個月法定回覆期限，等到選完，基隆政黨輪替，立刻發函認定基隆護海公投不屬於地方自治事項，就是要沒收基隆的護海公投。
賴士葆表示，公投命運在台灣被民進黨蹂躪得很悲催，公投立意是人民可用投票直接對法律或公共政策表達意見，真正的落實主權在民的直接民權；過去民進黨屢將高門檻的鳥籠公投作為選舉操作工具，包括打破鳥籠公投、公投綁大選等戰略運用，後來因為2018年公投輸了，就挾全面執政優勢沒收公投，將公投與大選脫鉤。
賴士葆認為，公投就是完全配合執政黨的需求來運作，包括中央公投和地方公投的法令解釋在內，「中央的權力至高無上，隨著主政者的需求解釋法令，輾壓地方自治」。他直言，內政部還要硬拗說這是審認不是駁回，太可笑了，當然是駁回，難道是同意嗎？鞭笞地方自治，還要裝紳士口頭佔便宜，太不應該。
最後，賴士葆質問，過去中央執意將有毒萊豬進口，17個縣市政府為保障人民食安，依地方自治法訂萊劑零檢出，卻被行政院宣告萊劑自治條例不合法、不合理、不可行，甚至恐嚇要將基層縣市政府執法者移送法辦。這回沒收基隆護海公投，就是名符其實中央極權又集權的鴨霸政府。