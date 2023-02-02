周杰倫快看！草蜢爆「他要寫歌給我們」　男星大暈船

香港天團草蜢近期受邀參加那那大師節目，首次訪問草蜢，那那大師感到相當興奮，直接在節目上爆料「蘇志威讓我大暈船，他是我的菜」，蔡一智跟蔡一傑聽聞，作勢要兩人重現過去演唱會的精采「男男吻」，草蜢還曝光周杰倫曾答應要寫歌給他們。
記者吳雨婕/綜合報導
草蜢三人難得分享尚未成團的故事，蔡一傑提到：「以前我們在學校就喜歡開Party、編舞，後來才決定去組團去比賽。」那那特別整理一系列早期珍貴畫面，包含1985年參加新秀歌唱大賽與梅艷芳結緣、受邀曾志偉導演的電影《開心勿語》、連續六年奪下《年度叱吒樂壇流行榜組合金獎》，三人看完影片感動說：「我們過去在台灣留下很多痕跡，很多前輩、主持人都很疼愛我們，雖然國語講不好，常發生好笑的事，但大家都很包容我們。」
除了在節目獻唱傳奇金曲，造型前衛與作風大膽的草蜢也常在舞台上帶來驚人之舉，那那找出2005年演唱會上蔡一傑與蘇志威的精彩「男男吻」畫面，還開玩笑對蔡一傑說：「為何要跟我競爭蘇志威？」沒想到被反推乾脆兩人現場「試親」，蘇志威則對那那提出邀請：「演唱會當天你來台上，我就跟你親！」幽默逗趣行徑也讓全場工作人員笑成一團。草蜢也在那那節目暢聊許多趣事，提到先前跟周杰倫合作一首〈超猛〉的歌，還曾一起同台跳《忘情森巴舞》，結果對方當天超緊張，蔡一智更加碼爆料：「原本杰倫還要寫一首慢歌給我們，後來他去生小孩了。」