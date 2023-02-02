王美花向廠商喊話 願協助供應鏈佈局、提升國際競爭力
經濟部長王美花今（2）日出席「2023大陸台商春節聯誼活動」，她於致詞時提到，如今投資與以往不同，要考慮到全球佈局等因素，經濟部最希望兩岸穩定，因為台海穩定將影響台灣的投資環境，是吸引國外來台投資的重要因素，截自目前為止，「投資台灣三大方案」已突破1.9兆，她強調，各廠商供應鏈在分散佈局或是加碼投資台灣的時候，經濟部非常樂意協助大家，做一個不同的佈局方式。
記者鄭妤安／台北報導
王美花今日在「2023大陸台商春節聯誼活動」上表示，過往要投資考慮「效益問題」，現在的投資變得非常複雜，不僅要到全球佈局，考慮的要素也與過往單純從經濟角度不同，且有很大的改變，經濟部在服務各廠商投資上，願意做最大的服務，所以無論過往是在國外投資或是回國投資，甚至到新南向或歐美各國，皆為經濟部服務範籌，現在因為投資三大方案再延長三年，因此截自目前為止，這幾年來的投資已超過1.9兆。
她接續說道，這1.9兆的投資一開始確實絕大部分金額是來自台商從中國回台投資，但如今已在整體供應鏈的帶動下，從中游到下游的國內廠商投資不斷新增，另外，產業型態也越來越穩固，特別是在電動車以及5G相關供應鏈等投資皆在增加當中，這也是新的國際局勢。
王美花強調，如今國際經貿往來的考量點複雜，經濟部最希望兩岸穩定，因為台海穩定將影響台灣的投資環境，是吸引國外來台投資的重要因素，各廠商供應鏈在分散佈局或是加碼投資台灣的時候，經濟部非常樂意協助大家，做一個不同的佈局方式。
她提到，國際的環保法規、減碳要求也在持續的快速增加當中，台灣若要在國際上立足，勢必要加大對於國內廠商輔導與補助的力道，因此今年國內也有許多相關計畫，若產業升級轉型的相關特別條例通過，將會有額外的金額可以在既有的金費上加大補助範圍，同時也能使項目更為多元，屆時也會公布相關計畫方案，無論如何，經濟部非常樂意協助廠商提升體質與國際競爭力。