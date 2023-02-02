警攔查懸假車牌轎車遭衝撞　開4槍仍逃逸

臺中市政府警察局第六分局市政派出所員警今（2）日上午執行巡邏勤務時，發現有輛黑色「凌志」自小客車懸掛假車牌，警方趁該車停等紅燈時進行攔查，該車駕駛拒檢並衝撞逃逸，警方隨即對該車左後輪射擊4槍，惟車輛逃離現場後自撞，嫌犯自行逃逸，獨留一名女友在現場，警方搜出少許毒品，並鎖定嫌犯身分追緝中。
記者鄧力軍/台中報導
警方於112年2月2日9時許執行巡邏勤務時，發現1輛黑色自小客車懸掛假車牌，於該車在文心路、臺灣大道路口停等紅燈時進行盤查，惟該車駕駛拒檢企圖衝撞逃逸，遭警方朝左後輪射擊4槍，車輪爆胎後仍行駛逃離現場，逃離過程在文心路、市政北一路口撞擊1輛休旅車，肇事後又逃逸，警方循線追緝該車，在惠文路、文心一路口找到該車自撞路燈桿，駕駛已棄車逃逸，現場帶回1名女乘客釐清案情，並已鎖定嫌犯身份查緝中。
警方對嫌犯的自小客車進行搜查，車上查獲吸食器K盤，另在李女身上查獲毒品安非他命0.5公克。分局長賈立民強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
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