吳淡如不捨13歲愛女獨自出國 他驚喜送機被虧「女兒奴」
知名主持人、作家吳淡如與老公Simon結婚後，育有一名愛女，近日她13歲的女兒獨自飛往西雅圖參加冬令營10天，吳淡如頻在臉書上發文以表思念，她分享前一晚失眠之外，也透露原本很早睡的老公，趕在女兒搭機前到機場送機，讓她笑稱對方是「女兒奴」。
記者侯家瑜/綜合報導
眼看女兒要獨自出國10天，吳淡如備感不捨，前一晚還失眠，而在台中工業園區工作、原本9點就就寢的老公，也於當天晚上11點，專程趕去機場給女兒驚喜，吳淡如說：「唉，女兒奴，我常開玩笑說女兒嫁人一定有很大的嫁妝，對，她爸。」還趁機虧老公，「我單獨出國時，女兒的爸爸從沒想過要親自開車送我到機場，但我也認為專業司機開車比較舒服。」
吳淡如今（2）日也曬出女兒到達西雅圖學校的照片，可以看到對方開始鋪床、與老師學生們交流，吳淡如還歪樓說：「重點在於，媽媽有注意到那個同學很帥。」而她也透露女兒是先參與該校的線上教學，在校長、老師的邀約下，才決定讓女兒親自飛到西雅圖一趟，體驗美國學校，「因為女兒本來就在上他們的線上課，上2、3年了，表現還算優秀，至少不曾缺課，所以校長和老師特別讓她融入學校課程一星期，讓她有一點經驗。這位老師就是她很熟悉的Mindy老師，所以很知道她的程度，讓她跟其他八年級同學一起上課。」