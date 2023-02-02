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學子尋路、校友引路　清華大學推「明燈」計畫

▲清華大學推「明燈」計畫，清華百人會會長段定夫（右）樂於帶領學弟妹探索職涯方向。（圖／清大提供）
▲清華大學推「明燈」計畫，清華百人會會長段定夫（右）樂於帶領學弟妹探索職涯方向。（圖／清大提供）

記者李琦瑋／新竹報導

清華大學今（2）日指出，為學子求學之路指點迷津，清華大學將在現有的雙軌導師及業師之外，推動「明燈」計畫，由熱心校友、退休教師等擔任「引路人」，當學生面對職涯發展、人際關係、自我成長等疑惑時，即可以「尋路人」身份上平台申請並連結一位「引路人」來陪伴與指引方向。

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清大學務長詹鴻霖表示，學務處、校友中心及計通中心已展開平台的建制測試，「尋路人」在申請時要填寫自己關心的幾項主要議題，如選課、轉系、跨領域雙專長、申請研究所、交換、實習、海外留學、考證照、就業、創業、人際關係、交友、親子相處、自我成長等，透過平台系統找到最適合的「引路人」；目前已有不少海內外校友允諾加入平台擔任「引路人」，平台預計可在今年下半年正式上線。

清大校長高為元表示，他發現學生對學習及生活不免感到迷惘，需要指引，因此上任後提出清華5大發展策略，推動明燈計畫就是其中重要的一步，並期許明燈計畫未來擴大納入同儕引路的機制，學長姐可以為學弟妹引路，有出國交換等某一項經驗的同學也能幫助沒有經驗的同學。

清大百人會由校友組成，現任會長段定夫不僅樂意擔任「引路人」，也將協助號召校友加入。段定夫畢業自化工系，在海外取得MBA學位後，曾在外商公司任職多年，有在美國、日本、德國及中國大陸求學、工作、生活的歷練，並在8年前創立了國際管理顧問公司。

他目前也在清華科管院「企業領航人才培育計畫」中擔任業師，帶領4位學生，引導他們思考如何在興趣、專長、工作機會取得平衡，去探索未來的職涯方向。

「明燈計畫的理念更為全面。」段定夫認為，它可提供更不拘形式的溝通互動，讓學生的心聲得到傾聽與抒發；對於有心海外交換的學生，他就可以分享心理素質、文化衝擊、生活適應、社交開拓等個人經驗。

目前在美國工作的清大校友蔡於恩也決定擔任明燈計畫的引路人。他自清華資工系畢業後當了8年的軟體工程師，曾幫助2家新創公司上市，之後投入房地產業。

蔡於恩說，「清華傑出校友雲集，我不是最成功的人，也不會是最有錢的人，但我想當個最願意幫助每一個學弟妹的人。」

而清大學生們也相當期待「明燈」計畫，一位清大大六生表示，大二時發現對原本就讀科系沒興趣而決定降轉；大四時又因投入過多活動感到身心俱疲，休學了一段時間，「如今雖然復學了，面對未來還是感到很徬徨，如果能跟人生經驗豐富的學長姐談談，應該會有幫助。」

清大指出，每位學生入學後都會分配到一位系上導師，每位導師大約指導10至20位學生。為幫助旭日計畫入學的弱勢生與拾穗計畫入學的特殊選才學生，清華還設立「雙軌導師」制，由本系或外系老師擔任第二軌的導師，一對一指導。此外，如材料系、化工系、科管院等院系還設有業師、企業導師計畫，由企業主管擔任，每位導師約指導3至5位導生，安排企業參訪及職涯諮詢，新增的明燈計畫可望更全面提昇對學生的關懷照顧。

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