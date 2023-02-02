賴清德督軍第一戰！中央12人進駐南投 蔡培慧：要車拚了
南投縣立委補選是賴清德擔任民進黨主席後的首戰，背負著提振士氣、止跌反升的壓力，中央黨部將投入12名人力南下督軍。參選人蔡培慧今正式宣佈，競總將設在南投縣黨部，中央支援的人力著重在文宣、組織與空戰，地方則發揮螞蟻雄兵的力量打陸戰，各鄉鎮都會設立服務據點，「這次就是來車拚的！」
記者顏幸如／南投報導
南投縣第2選區立委補選今（2日）進入倒數30天，民進黨從九合一大選以來，累積嘉義市長延選、北市立委補選3連敗紀錄，3月4日的補選，從第1選區遷戶口到第2選區的蔡培慧，對上前縣長林明溱的本命區，外界原本亦不看好，新上任的民進黨主席賴清德昨在中執會中，將全力輔選蔡培慧列為重整旗鼓的3大工作之一，強調：「即使這場選舉艱困，我們不能放棄」。
民進黨祕書長許立明昨晚親自到南投與地方黨公職、幹部開會，初步敲定競選團隊的組織架構，接下來將由副秘書長黃建嘉率團隊進駐南投，蔡培慧也於今早開記者會，宣佈競總將設在南投縣黨部，由立委羅美玲擔任競總主委。但今天的記者會場，未見中央的支援團隊出現，總部人員透露，黃建嘉等人連夜趕回台北打包行李，明天就會正式住進南投，支援團隊成員也由原本的10人增加到規模空前的12人，且來自全國各地，不會有外界擔心的、選戰觀點出現城鄉差距的問題。
蔡培慧公布競選團隊幹部，由羅美玲立委擔任主任委員、前議長吳棋祥擔任總督導、後援會會長洪國浩及3位副主委、5位副總幹事及組織幹部，由各鄉鎮組織團隊組成。