白歆惠「成百億貴婦」淡出演藝圈！曾分手球星男友瘦5kg
40歲女星「白白」白歆惠以模特兒身分出道，後來轉戰演藝圈，參與過許多戲劇演出，還曾以《閃亮的日子》入圍金鐘視后，演技備受肯定。她過去曾與球星毛加恩談過7年戀愛，最終失敗收場。隔年情定香港富商唐堂，2016年傳出懷孕消息，她也證實兩人已登記結婚。順利產下兩子後便淡出演藝圈、定居香港照顧老公與孩子，自此鮮少亮相，就連社群媒體也沒有經營。
娛樂中心／綜合報導
擁有精緻五官、171公分高䠷身材的白歆惠，從模特兒界轉戰演藝圈後，演出《惡作劇之吻》、《命中注定我愛你》等戲劇。2011年與球星毛加恩分手，7年感情告吹，據悉，她當時一度為情所傷還暴瘦5公斤。所幸隔年她順利走出情傷，與德劭集團執行長唐堂交往，並於2016年登記結婚、搬到香港定居，為老公生下兩個孩子，自此淡出演藝圈，鮮少公開亮相。
白歆惠2017年曾透露自己超黏小孩，也曾坦言短時間內不會復出拍戲，「要離開小孩兩個禮拜，我覺得我會大哭！」若真的有事要出門，她還會趁著兒子熟睡時才會動身，不然會放心不下，老公還曾笑她「太瘋狂！」但她卻說：「因為只有我能全心全意地把愛給他。」如今身為二寶媽的她，相當注重家人隱私，從未公開家人長相，將重心擺放在家庭上，也不太經營社群媒體，臉書最新一篇貼文停留在前年二月準備要過農曆新年的貼文，未來等孩子大了是否會復出，也讓粉絲相當期待。（編輯：郭佩蓉）