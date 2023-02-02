青年被重判28年！泰國抗議者呼籲政黨廢除冒犯王室罪

泰國刑法第112條法案「冒犯君主罪」（lèse-majesté）明文禁止任何人「詆毀、羞辱、威脅泰國國王、泰國王后、或其法定繼承人及攝政者」，違者可能被重判數十年的牢獄之災。這項法案讓泰國百姓長期感到不滿，認為已經21世紀了，卻仍有「文字獄」，且定罪原因模糊，時常被政治人物用以打擊敵對陣營，或是讓撰寫社群平台貼文、轉發貼文的民眾面臨刑罰。 我是廣告 請繼續往下閱讀 1名27歲的年輕人檬空（Mongkhon Thirakot），去年於臉書發文提及王室，被泰國警方以詆毀王室在2022年8月遭到逮捕，如今判決出爐，依照「冒犯君主罪」重判28年有期徒刑。起先，他被判處42年的重罰，法院看在他主動配合調查，減刑1/3、才改為28年刑期。雖然法院認定他沒有直接傷害王室之企圖，最終讓他交保釋放，但和他同期被判刑的2名女性塔塔萬和歐拉萬卻鋃鐺入獄，引起民眾不滿，而塔塔萬和歐拉萬為了反對政治迫害，進行絕食抗議已13天。根據《路透社》，8名政治民運人士在31日會面泰國最大在野黨為泰黨（Pheu Thai party），提出期盼未來當選後，廢除「冒犯君王罪」的訴求。民運人士表示，只要為泰黨承諾當選後廢除該條文，絕對能以壓倒性勝利贏得選戰。過去幾十年來，幾乎所有政黨不敢提及「冒犯君王罪」的議題，甚至極端保皇黨（Thai Pakdee party）還想要求政府更嚴格執行「冒犯君主罪」。然而年輕抗議者對此議題忍無可忍，原因在於年輕人對現今王室有所不滿，卻不能公開做任何評論或表態，因為都有可能被逮捕。泰國人權律師協會（Thai Lawyers for Human Rights）表示，在短短兩年多的時間裡，已有228人因冒犯君主罪受到指控，目前有10 人被拘留。影／拜訪外國朋友要帶什麼伴手禮？台灣網紅列清單弱勢新二代新春圍爐曝 孩子「獨家省錢法」引人鼻酸新住民製作吉祥葫蘆吊飾 夫妻共飲交杯酒住滿外籍女子旅館遭檢舉 嘉義移民署破獲應召集團