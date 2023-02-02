PLG／球星化身日系男神 領航猿「TYP情人」出道
璞園領航猿近期12戰11勝，戰況火燙，球隊下週2/11-12迎接主場二連戰，球團今順勢宣布「TYP情人2.0」正式成軍，以Y2K風格打造日系偶像團體，由隊長施晉堯領軍成力煥、陳冠全、盧峻翔、張鎮衙、林子洧與林正，化身日系男神，展現潮流復古的帥氣穿搭，此外，也將穿上新款珊瑚橘色系「TYP情人」主題球衣應戰，2月12日賽後更加碼由球員「為你唱情歌」，陪同橙客提前歡度情人節，由微笑暖男張鎮衙、可愛BOY林子洧擔任首波演唱嘉賓。
記者廖聿偉/綜合報導
繼去年推出「TYP情人」主題活動，讓桃園巨蛋吹起韓流，今年度攜手來自日本的運動品牌「亞瑟士」，以日系Y2K風格為主軸，Y2K一詞為「Year 2000」的縮寫，帶有千禧世代的活力感，主視覺設計以金屬、高飽和色彩透過漸變處理，加入曲線感PILOTS文字，呈現濃濃Y2K風。
本次特別加入三位千禧世代的球員張鎮衙、林子洧、林正共同演繹，穿上新款珊瑚橘色「TYP情人」主題球衣混搭私服，展現潮流復古感，「TYP情人2.0」升級日系男神偶像，搭配全新推出亞瑟士籃球襪-桃園璞園領航猿配色款，與最新籃球鞋款NOVA SURGE LOW。
升級2.0版本的TYP情人主題球衣「Pilotsの飛行祭典-暖陽橘」，以珊瑚橘為主色，延伸2022年日本代表色的理念，帶來粉嫩甜蜜感，並由日本傳統工藝摺紙聯想，場上拚戰的五人化身為五架紙飛機，緩緩降落球衣上，團結而成一朵朵櫻花，左下角小櫻花正中央為 PILOTS パイロッツ日文片假名，濃濃日系風呈現櫻花粉下的浪漫，背後姓名則為飛行員呼號，「呼號」為飛行員稱呼彼此的名字，多取自姓名簡寫或綽號。
本次呼應情人主題，部分球員特別使用情人的專屬暱稱，如：林正就將「林小正」的球衣穿上身，此款主題球衣將於2/11航站購物中心優先發售。