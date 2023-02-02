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動力火車確診全身關節都痛　尤秋興罕曝太座肚皮進度

▲動力火車尤秋興（左）於農曆過年前確診，一度不舒服到「全身關節都痛」。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.02.02）
▲動力火車尤秋興（左）於農曆過年前確診，一度不舒服到「全身關節都痛」。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.02.02）

記者吳雨婕/台北報導

動力火車在今（2）日舉辦記者會，宣布將於4月22日、23日一連兩天要在台北小巨蛋舉辦「全球人壽 都是因為愛世界巡迴演唱會」台北安可場，尤秋興分享過年前確診，不舒服到「全身關節都在痛」。

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尤秋興透露在過年前確診，一度發燒到40度，當時昏睡了2天，「怎麼躺都不舒服，腰痠背痛，每個關節都痛，講話的時候眼淚會一直掉，老婆還笑我『你是老人欸！』」但也不忘感謝老婆的照顧，休養後他直到除夕夜當天才解隔離，現在只剩咳嗽、流鼻涕與輕微頭痛，讓他自嘲是最印象深刻的過年。

▲動力火車尤秋興自爆在過年前確診。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.02.02）
▲動力火車尤秋興（左）在過年前確診。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.02.02）
尤秋興自從婚後，外界就很關心太太的肚皮進展，他透露：「沒有特別一定要強求，但也沒有去避（孕），但目前為止沒有消息。」還自爆以前岳母很擔心他會做對不起太太的事情，他強調：「我很愛我老婆，不要誤會，台上都是為了效果，我也不會出軌或做不好的事情。」

此次演唱會一口氣唱2天，是動力火車難得的經驗，顏志琳分享自我訓練方法：「我通常表演前一個禮拜，不會那麼晚睡，會每天跑步，也會盡量不要用到喉嚨的聲音，就是運動量集中。」

▲動力火車宣布唱回台北小巨蛋。（圖／華研國際提供）
▲動力火車宣布唱回台北小巨蛋。（圖／華研國際提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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