今日廣場》蔡博鋼／黃偉哲「巷弄經濟」是重振民意關鍵

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所謂巷弄經濟，是指我們平常生活周遭處處可見的豆漿店、炒飯炒麵、手搖飲等基層商家；黃偉哲主張的具體措施，則是「商圈行銷、租金補貼、貸款利息補助」等讓每一個攤商都能有感的政策作為。
基此，第一個意義，是落實陳建仁內閣的「溫暖」期許。在後疫情時代，台灣固然挺過疫情造成的生命與經濟考驗，但挺過考驗不代表毫髮無傷，特別是立足在巷弄中的攤商與小生意人，抵抗風險的能力不如大企業，更需要國家的援手。
第二個意義，是代表陳建仁內閣能確實運轉政府機關，展現施政能力。巷弄經濟是社會最基層的有機體，如過要讓行政院的振興決策，真真切切的送到巷弄攤商手中，背後則牽涉到包括經濟部與地方政府等單位，對於各地基層商圈甚至是個體商家的資訊掌握；若能確切落實，則意味著陳建仁內閣已然全速運轉。
第三個意義，是開啟基層民眾有感的鑰匙。巷弄攤商不只是照顧民眾的胃，更是地方社區的情感交流與資訊集散地，當中受歡迎的店家，其影響力比美食更大。若能讓攤商感受到政府的協助誠意，那麼這股暖流，也會自然而然的從攤商處傳遞到民眾心中。
好的政策無他，基層有感即是。黃偉哲市長作為基層出身的政治人物，此番代表基層的建言，確實是陳建仁內閣能否重振民意，進而影響總統大選勝負的關鍵意見。
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