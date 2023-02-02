Ozone林佳辰遭預言中年發福 黃文廷浴室練腹肌被虧自戀
Ozone林佳辰、黃文廷、李哲言今（2）日出席伊林經紀公司開工團拜，林佳辰被媽媽拿八字去算命，算出中年發福，過年因此節制少吃，他說新年願望是和Ozone全員爬玉山，「可能要問另外3個，因為他們比較排斥，但是我想要征服這件事，如果征服玉山，人生當中還有什麼事情難得倒？」
記者羅凌筠/台北報導
Ozone的EP簽唱會即將舉行，黃文廷因為簽名太慢，最近瘋狂練字，速度提升到每10分鐘至少500字，笑說粉絲可以期待。目前黃文廷有6塊腹肌，希望把腹肌練得像「防彈少年團」的柾國，最常洗澡的時候順便健身，李哲言搞笑模仿浴室情境，虧他洗頭也要使力。李哲言新年做慈善不遺餘力，透露自己的服飾品牌，賣出22件限量外套，李哲言捐出所得，再拿出自己的錢補貼，以5萬2000元的溫暖數字，送暖慈善機構。
林佳辰的家族新年當「爐主」，孝順的他帶媽媽採買兼逛街，問他現在出門會造成暴動嗎？他靦腆笑說：「還好，因為我平常很少出門，有時候坐火車上班，還是想被認出來。」隔3年參加伊林團拜，林佳辰表示上次很怕錯過副董事長陳婉若的紅包，還默默朝陳婉若靠近，這次因為站得靠近C位，很快就拿到，心滿意足的模樣逗得在場的人大笑。
團員周子翔收粉絲私訊「希望你能對你的粉絲好一點」，情緒陷入低潮，林佳辰說：「每個人都遇過類似的問題，可能評論讓人很難過，夜深人靜的時候會走心，但是隔天睡醒又是新的一天。」黃文廷說：「我有關心子翔，希望網路上的語言都能正向溫暖。」李哲言昨日打電話給周子翔安慰，「我聽得出來他不想讓大家擔心，他其實也是慢慢在接受這件事情。」