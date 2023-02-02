李玟婚變富商與繼女決裂！名嘴點破關鍵：她是婚姻破壞者
48歲天后李玟（Coco）去年傳出婚變，搬離愛巢和加拿大富商老公Bruce分居半年，據傳男方婚內出軌，導致婚姻關係失和，已經在走離婚程序，而對方和前妻所生的兩個女兒，都選擇站在爸爸那邊，讓視她們如己出的李玟相當失望，娛樂名嘴陳玲玲則指出她與繼女關係決裂之主因，在於當初李玟是Bruce上一段婚姻的破壞者，因此繼女選擇站在有血緣關係的父親這邊，也是理所當然。
記者江芷稜/綜合報導
李玟觀念傳統，當初年長16歲的Bruce追求她時，仍有婚姻關係，求婚遭到她一再拒絕，愛情長跑了8年之後，他承諾會離婚，才讓她點頭願意下嫁，且經過母親嚴格審核才同意這場婚姻，2011年舉辦了盛大婚禮，會場眾星雲集，夫妻感情也相當恩愛，她經常在微博曝光相處的甜蜜小細節，給彼此生日、結婚紀念日驚喜。
孰料閨密卻爆料，其實Bruce私下個性花心，曾有3次出軌紀錄，「女伴都是年輕女性，完全不避諱李玟知情，第一次CoCo給他機會，但他不改，這次是第三次，共同朋友都撞見過，他自己也承認出軌」，且兩個繼女選擇站在爸爸那邊，讓天后受到愛情、親情的雙重背叛，感到孤立無援，一度暴瘦到42公斤，還曬出身上掛著引流袋的虛弱模樣。
談話性節目《新聞挖挖哇》討論李玟的婚變問題，為何兩個繼女同為女性，卻沒有站在李玟這邊，指責父親出軌導致婚姻破裂，資深名嘴陳玲玲點出其中的關鍵，表示不管李玟對繼女再好，當初也是曾傷害她們家庭的人，她們選擇支持有血緣關係的Bruce也是理所當然。不過，她透露李玟沒有簽婚前協議書，和老公一起賺錢、投資房地產，財產不分彼此，相信即使要談離婚，她也能得到應得的補償，即使沒有贍養費，她自己的豐厚收入也能過得很好。而傳出婚變這一年，李玟始終低調以對，沒有提及家醜，二姊Nancy體諒妹妹的心情，不願對外多談。