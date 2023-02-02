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六都首長院會後茶敘　政院曝：互動非常好

▲行政院副院長鄭文燦（左起）陪同桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲在院會後接受媒體採訪。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.02）
▲行政院副院長鄭文燦（左起）陪同桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲在院會後接受媒體採訪。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.02）

記者陳威叡／台北報導

行政院會今（2）日特別邀請六都首長列席參加，院會結束後也接續舉行茶敘，媒體關注茶敘中狀況，對此政院發言人陳宗彥表示，過程中互動非常好，也有幾位市長對閣員表示讚許，提及有部會會主動與縣市進行議題溝通，而院長陳建仁也特別準備自己的著作《小大人的公衛素養課》與《因果螺旋：跨越時空的探索與思辨》送給市長們。

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對於今日行政院會與會後茶敘，陳宗彥說，在院會與茶敘中，六位市長都分別提出地方關心的議題，有非常好的互動，其中幾位市長也對目前閣員們有所讚許，提及有幾個部會會主動跟縣市間進行議題溝通。

▲行政院發言人陳宗彥表示，院長陳建仁送給六位首長兩本著作。（圖／記者陳威叡攝，2023.02.02）
▲行政院發言人陳宗彥表示，院長陳建仁送給六位首長兩本著作。（圖／記者陳威叡攝，2023.02.02）
陳宗彥說，茶敘時就六位市長也分別找國發會主委龔明鑫、交通部長王國材、經濟部次長曾文生、農委會主委陳吉仲、內政部長林右昌、財政部長莊翠雲、主計長朱澤民等人交換意見，幾位市長對於交通建設、大眾運輸、自來水管修繕更新，還有國土計畫、稻作停灌、統籌分配款有提出意見，院長也都請各部會有所溝通和說明，詳盡地讓市長們了解。

此外陳宗彥表示，院長陳建仁也特別準備自己的著作《小大人的公衛素養課》與《因果螺旋：跨越時空的探索與思辨》送給市長，這都是陳建仁在前陣子過去對傳染病、公共衛生所寫下的書，前者是跟親子人際作家胡妙芬合作，用插畫方式呈現對於傳染病公共衛生科普，適合親子閱讀，也有提到新冠肺炎，而後者是推理科普書，站在邏輯推理跟科普概念上，讓閱讀者能更清楚科學概念，也有提到全球關注的新冠肺炎。

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