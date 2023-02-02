出席台商春節活動　蔡英文：願和北京對話、尋求和平之道

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出席活動者包括總統府國策顧問林見松、海基會代理董事長許勝雄、陸委會主委邱太三、經濟部長王美花、中華民國全國工業總會理事長苗豐強及中華民國全國商業總會理事長許舒博等人。
蔡總統致詞時說，今年依然充滿挑戰，政府已經做好一系列規劃，持續發展台灣經濟。將持續推動「六大核心戰略產業」，加速國際市場布局，進一步鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。政府也提出「中小企業整體競爭力提升方案」，預計投入950億元的預算，透過補助及低利貸款，協助傳統產業及中小企業升級轉型，並且因應淨零轉型的趨勢，逐步邁向低碳、永續的經營模式。
蔡總統表示，許勝雄曾建議，希望政府延長「投資台灣三大方案」的實施期限，她也請行政院研議。後來，政府決定將方案再延長3年到2024年底，為台商朋友提供回台投資的利基，讓台商朋友進行產線調整以及市場布局。政策實施四年多來，已經吸引超過1300家企業回臺投資，總投資金額超過新台幣1.9兆元。
蔡總統也揭示新的一年執政團隊有四個重要任務，包括第一、照顧人民的生活、第二維持經濟的動能、第三守護國家的安全，第四就是善盡區域的責任。
蔡總統說，她要再次強調，維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待。推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。
提及兩岸政策，蔡總統指出，我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等、及相互尊重下，政府願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。打造更強韌的台灣經濟，協助台商加速全球的布局是今年政府重要的施政目標。