超帥員工手搖店賣茶！真實身分是鮮肉男星 收錢收到手軟
甫發行新專輯《Journey》的高爾宣，兔年開春竟跑去手搖飲店打工賣茶，原來愛喝茶的高爾宣近期受邀擔任一日店長，現場化身為「找茶高手」捲起衣袖幫客人倒飲料、包裝樣樣來，還充當櫃台人員幫客人點餐。
記者吳雨婕/綜合報導
在短短兩個小時就接了快300位客人的高爾宣，頓時成了招財貓讓店內客源不斷，儘管忙到手忙腳亂，但能趁此機會跟粉絲群眾近距離接觸，讓他笑說：「覺得很好玩！雖然只有短短兩個小時，但很珍惜這段寶貴時光！」有趣的是，幫客人點餐當收納的高爾宣在這兩個小時可說找錢找到手軟，自嘲數學不好的他深怕算錯錢，每一筆都仔細收錢、找錢，有些粉絲為了爭取多一點時間想要近距離看他，還故意千元大鈔讓他找零錢，讓平常拿慣麥克風的他頓時覺得當收納好辛苦，更苦笑說：「很怕找錯錢出糗！這兩個小時感覺很像參加數學心算大賽，加減乘除一直在腦中盤旋！」
而難得趁著新春放假到朋友開的手搖飲店「打工」的高爾宣可說忙得不亦樂乎，提及自己過去的打工經驗，高爾宣透露由於自己愛吃，過去在念書時的打工經驗都是在餐廳，曾經有到夜市的牛排店當過洗碗工，也有過在泰式料理店當服務生，他更分享第一次打工拿到薪水時的喜悅，「當時第一次領薪水的時候，內心實在很激動，瞬間覺得自己長大了，有種獨立的感覺！」