美國援助Ｍ2步兵戰鬥車　「戰車殺手」開赴烏克蘭戰場

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FMC在1975年推出XM-732裝步戰車樣車，1980年被命名為M2布雷德利裝步戰車，隔年量產服役，車上成員為3人。但是美國陸軍負責M2計畫的軍官發現花費140億美元M2戰車的鋁質裝甲無法火箭彈的實彈射擊測試。為了補救，後來生產的M2在車體與砲塔加裝鋼質裝甲、凱夫勒纖維，以強化防護力，但是重量由21噸增至30噸，隨車步兵成員由7人降為6人，並取消射擊孔。
M2戰車包括加裝拖式（TOW）反戰車飛彈的M2A1、防護力提升的M2A2，射控、指管通情等電子系統與引擎馬力提升的M2A3。M2衍生車型包括M3戰車、M6防空飛彈車等。
M2/M3戰車主砲為一門M242 25公釐81倍徑單管鍊砲，M242改良自AH-64攻擊直升機的M203機砲，能殺傷人員與輕裝甲目標，拖式飛彈射程3750公尺，能貫穿500公釐厚裝甲，遠勝俄羅斯BMP系列步兵戰鬥車。
M2/M3戰車一共生產超過2300輛，1991年在「沙漠風暴」行動中，M2/M3戰車平均發射6發砲彈就能摧毀伊拉克老舊的戰車，僅有3輛被敵軍擊毀，其餘17輛是遭友軍誤擊損毀。波斯灣戰爭證明M2/M3戰車的熱影像儀性能優異，在沙漠的惡劣環境中，妥善率比M1A1、挑戰者1型等主力戰車好，因而被稱為「戰車殺手」。
性能介於裝甲運兵車的M2/M3戰車能夠提供步兵火力支援，不需等待友軍主力戰車到來，在烏克蘭戰場上雖然不能一夕之間逆轉戰局，但是能夠助烏軍摧毀更多俄羅斯裝甲車輛。